Geraldine Bazán y lo más preciado que guarda de Gabriel Soto

A más de tres años de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaran, la actriz aún recuerda los momentos más hermosos que vivieron juntos. Y aunque ambos decidieron seguir por caminos separados, la presentadora mexicana ha preferido mantener vivo algo muy preciado para ella y sus hijas; los recuerdos de cuando eran una familia feliz.

Hasta hoy en día Geraldine Bazán sigue conservando las fotografías de los momentos que vivieron como familia en su cuenta de Instagram, por lo que a sus fans la han felicitado por tomar esa decisión de no borrar las imágenes que formaron parte de su vida y que compartió con el galán de Televisa.

“Muy bien , no borres ninguna foto con el papá de tus hijas eso es pasado pero está para recordarle a@todos que eran familia con fallas pero familia”, “Tan linda pareja creo Gabriel soto dejo de gustar a muchos”, “Me encantaban como pareja aún me da tanto coraje y tristeza, lo siento pero lo tenia que decir @geraldinebazan”, “Muy lindos se miraban juntos ..... Que la vida”, Eran la pareja perfecta”, “Que lindos ? !!! Esa pareja me encantaba”, “Me da gusto que no borres las fotos con Gabriel, no tienes porque borrarlas como si todo esto no hubiera pasado... Todos estos recuerdos estarán en la memoria de él y forman parte de su vida”, son algunos de los comentarios en las diversas imágenes que Geraldine Bazán aún conserva en Instagram.

En las diversas publicaciones que conserva la actriz, hay varios comentarios en los que destacan que formaban una linda pareja e incluso muchos de ellos etiquetaron a Irina Baeva y le restregaron que jamás se verá como Geraldine Bazán en las fotos.

“Que pena que cambiaste a esta hermosa mujer y una familia por una mujer que no vale nada, solo ensucia nuestro género @irinabaeva nunca tendrás lo que Geraldine tuvo porque eres una sobra recogida”, “Que bueno que dejastea Geraldine?, la vdd miro las fotos que ella publica ahora divorciada y la veo más feliz y radiante sin ti el favor que le hiciste luce hermosa”, @irinabaeva te creíste demás el papel de la novela ya nadie te. A a querer dar protagonico porque te enamoras del personaje, pónganle una chica haber si también le entras”.

“Esta clase de mujeres esta bien para un rato por la pasion que despiestan en los hombres!! Porque ahora esta con usted pero mañana lo dejara por otro! con su coqueteria, pero una familia como la que usted formo es para siempre y mujeres como Geraldine son contadas con los dedos!”, "Lo que destruiste Irina Baeva", son algunos de los comentarios en publicaciones viejas de Gabriel Soto en las que aparece junto a Irina Baeva.

El matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán acabo en medio de rumores que apuntaban que Irina Baeva había sido la terceraa en discordia. Los actores anunciaron su separación en el 2017 pero fue hasta el 2018 cuando se concretó su divorcio.