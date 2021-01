Geraldine Bazán, humillada por foto del pasado

Está vez, Geraldine Bazán, fue duramente criticada por dar a conocer a través de sus redes sociales su físico, tanto de cuerpo como de cara, donde es notorio que no es el mismo que vemos ahorita, la actriz, compartió las imágenes de antes y después para inspirar a las mujeres que desean tener un cambio en sus vidas.

La imagen que causó revuelo en las redes fue donde se muestra con un vestido rosa fucsia de tirantes, corto y con un olán en la parte de abajo, y claramente se ve que la ex de Gabriel Soto, no se acercaba en nada a la mujer de abdomen plano que es ahora. Y que decir de su nariz, que en su juventud la tenia tipo aguileña y gracias a la rinoplastia hoy en día se le ve recta y perfecta.

La fotografía muestra los cambios que se ha hecho Geraldine Bazán, por lo que fue el blanco de crítica por ya no lucir el mismo aspecto de antes por lo que al respecto comentó.

Geraldine se sincera con sus seguidores y habla sobre su cambio físico. Instagram Geraldine Bazán

“Hola!!! que mejor ejemplo de que si se puede chicas, les cuento...Esto fue hace más de 15 años , tenía poco viviendo en USA y claro como es visible mi alimentación era pésima además de estar en la etapa transitoria niña/mujer... Que hice?? Cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastia. Le hice daño a alguien??? En lo absoluto me enfoqué en mi y en mi bienestar y el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es “avergonzarme” lo que consiguen es que me sienta aún mas orgullosa de quien soy en este momento y me encanta poder ser testimonia para muchos y muchas de que todo se puede”, fue el mensaje inspirador de Geraldine Bazán.

Lejos de darle pena dar a conocer los cambios por lo que ha pasado, la actriz de "Tierra de Pasiones", compartió con mucho orgullo su testimonio, para ser inspiración para las miles de mujeres que a diario se sienten insatisfechas con su físico y que se den cuanta que lo pueden cambiar cuando se decidan a intentarlo.

La foto de Geraldine Bazán que desató las críticas. Instagram Geraldine Bazán

Recordemos que desde que, Geraldine Bazán, actriz de “Victoria”, anunció su separación con el actor Gabriel Soto, ha sido apoyada por sus más de cuatro millones de seguidores, y es por el mismo motivo que siempre los tiene al día posteando miles de fotografías al lado de sus hijas.

Elisa Marie, una de sus hijas, trabajará a su lado en la segunda temporada de la telenovela “100 días para enamorarnos”, por lo que se encuentra muy contenta de poder enseñarle a su retoño lo que tanto le gusta y le apasiona que es actuar.