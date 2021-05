Geraldine Bazán dobla las manos con Gabriel Soto e Irina Baeva

Luego de que hace unos meses Geraldine Bazán confesara que no estaba de acuerdo con que, Elissa y Alexa Miranda, hijas también de Gabriel Soto, convivieran con la pareja del actor mexicano, recientemente salieron a la luz unas fotografías en las que se le ve a la hija menor de los actores conviviendo con la modelo rusa.

Recordemos que en una ocasión Geraldine Bazán confesó que en una ocasión su hija mayor lloró porque no deseaba convivir con la pareja de su padre.

“Yo dije que Elissa, sobre todo ha estado muy afectada e incluso hasta Gabriel me escribió para decirme que Elissa había llorado porque por casualidad se encontraron en un centro comercial hace dos semanas. Elissa se puso muy mal, salió corriendo, su papá la obligó a que fuera a saludarla. Yo lo puse porque me parece que no puede ser eso, al final él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas” dijo la actriz durante una entrevista para Univision.

Fue el programa Suelta la Sopa quien reveló dichas fotografías en las que se ve a la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán compartiendo tiempo con su futura madrastra, Irina Baeva, en un centro comercial, motivo por el que se armó tremenda controversia en las redes sociales, pues mientras unos usuarios aseguran que la actriz de Falsa Identidad, se dio por vencida y dejó a una lado la negatividad de que sus hijas convivan con la actriz rusa, para otros les causó repudió ver a la menor junto a Baeva.

Y aunque todo indica que Geraldine Bazán dobló las manos con Irina Baeva y el galán de Televisa, futuros esposos, hasta el momento la actriz de 38 años no ha manifestado nada al respecto sobre las imágenes que rápidamente se hicieron virales. Más allá de lo que se ve en las fotografías, otro de los detalles que llamó la atención de los usuarios es que la famosa rusa estaba en una tienda de ropa eligiendo ropa de talla más grande, momento que levantó sospechas de embarazo.

“Pero y a nosotros que nos importa que esté embarazada ? déjenla que para para que vea que no es fácil tener hijos y ir mejor de cuide porque el hombre le puede poner los cachos”, “Publicidad para éste par de infieles y feos de corazón”, “ Esa vieja siempre le gusta vestir toda fea eso no es novedad lo de su ropa", son algunos de los comentararios en la publicación de Suelta la Sopa.

Fue a inicios del 2021 cuando Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron que llegarían al altar en este año, sin embargo, hasta el momento no han revelado fecha para su boda.