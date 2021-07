Geraldine Bazán destapa sus cirugías, reconoce que luce irreconocible

Luego de que hace unos días Geraldine Bazán respondiera a aquellos que la critican por su físico, ahora la famosa de 38 años habló sin pelos en la lengua y destapó las veces que ha recurrido al quirófano a lo largo de su carrera, reconociendo que antes se veía muy diferente a como luce hoy en día.

Fue a través de sus redes sociales que Geraldine Bazán confesó que efectivamente hace unos años ella lucía totalmente diferente a como se ve hoy en día, sin embargo, no se avergüenza del físico que tenía antes, ni muchos del que goza hoy en día, pues está más que feliz.

La ex esposa de Gabriel Soto contó que fue a la edad de 15 años cuando decidió recurrir por primera vez a las cirugías por lo que se hizo una rinoplastia, razón por la que hoy en día su nariz luce diferente a hace años. La actriz de la exitosa serie de Telemundo, Falsa Identidad comparó una fotografía en la que aparece cuando era adolescente, en donde explicó que no sólo por el procedimiento estético luce diferente, pues también hizo un cambio en su alimentación.

“Qué mejor ejemplo de que si se puede chicos, les cuento… Esto fue hace más de 15 años, tenía poco tiempo viviendo en USA y claro como es visible mi alimentación era pésima, además de estar en la etapa de transición de niña a mujer”, escribió la actriz de 38 años, quien recientemente estrenó galán.

Geraldine Bazán reiteró que la sana alimentación ha jugado un papel importante en su vida, destacando que al hacerse la rinoplastia no le hizo daño a nadie. “¿Qué hice? cambiar mi alimentación, ejercitarme y la rinoplastia. ¿Le hice daño a alguien? En lo absoluto, me enfoqué en mi y en mi bienestar y el resultado lo ven hoy en día. Si lo que quieren es avergonzarme, lo que consiguen es que me sienta aún más orgullosa de quien soy en este momento”, expresó.

Cabe señalar que hace tiempo la actriz confesó que se había sometido a una cirugía de pechos pero descartó alguna operación para bajar de peso, pues, años atrás lucía más llenita a como la vemos hoy en día.

Y aunque nadie puede ser indiferente ante la belleza de Geraldine Bazán, pues actualmente es una de las actrices más hermosas y talentosas del medio del entretenimiento mexicano. A sus 38 años luce una enviable figura, la cual ha logrado a base de dietas y ejercicio.

Y así respondió hace unos días a quienes la llamaron fea. “Yo soy fea y muy afortunada. Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’, pfff. La suerte de la ‘fea’… jajaja suertudota y bendecida”, escribió Geraldine Bazán.

