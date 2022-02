Geraldine Bazán confirma nuevo romance y habla por primera vez de su novio. Foto Instagram Geraldine Bazán

Luego de meses de rumores sobre su nueva relación con un empresario, Geraldine Bazán al fin rompió el silencio y habló de su novio por primera vez, descartando que se trate de Luis Gerardo Murillo, como se había comentado anteriormente.

En un encuentro reciente con la prensa, la actriz de “Como en el cine”, telenovela de TV Azteca, confirmó su nuevo romance, el primero oficial después de su ruptura con Gabriel Soto, y admitió que todo va muy bien hasta el momento pues él no pertenece al medio artístico.

Cuestionada por la prensa, que le lanzó un anzuelo a ver si caía, Geraldine Bazán acabó con el misterio que rodea su nueva relación y habló por primera vez de su novio, dando a conocer por qué prefiere mantener este tema privado.

La actriz protagoniza la portada de una revista y por ello, tras salir de un evento fue abordada por representantes de medios de comunicación y fue ahí cuando alguien le preguntó cómo iba todo con Luis Gerardo, su novio, a lo que ella reaccionó inmediatamente.

“¿Quién es Luis Gerardo? ¡No es Luis Gerardo, para empezar!”, dijo la famosa entre risas, mientras el momento era aprovechado para continuar indagando sobre su romance, por lo que le cuestionaron por qué no hacer pública su relación, al tiempo que ella aceptaba que su novio tuvo muchos detalles con ella por su cumpleaños.

“Porque no, ya cuando abres la puerta ustedes saben que es bien difícil cerrar la ventana, ¿no? La verdad es que prefiero mantenerlo así, es más sano, me gusta más, está más padre”, comentó Geraldine Bazán y agregó que le encanta que su pareja no pertenezca al medio del espectáculo por puede mantener más su privacidad.

“Al final; siempre cuando uno no está dentro del medio artístico comparte muchas cosas y a lo mejor conoce muchas otras. La verdad es que no me cuesta trabajo mantener mi vida privada alejada. Finalmente, uno sabe cómo hacerlo también, no vas a lugares donde sabes que no debes de ir. Me gusta mantenerlo así; estoy contenta y me ha funcionado”, señaló.

Sobre si sus hijas ya conocen a su nueva pareja, Geraldine Bazán ya no quiso comentar más y dejó claro que hasta ahí respondería sobre su relación, de la cual ya se rumoraba desde hace varios meses, aunque ella no había hablado al respecto hasta ahora.

Este 2022, la histrionisa mexicana regresa a la televisión al formar parte de “Corona de esperanza”, antes “Corona de lágrimas 2”, donde interpretará a Olga Ancira, papel que dejó vacante Adriana Louvier para esta nueva temporada. Mira el video a partir del minuto 1.

