Geraldine Bazán confiesa que sufre acoso del programa Suelta la Sopa

Geraldine Bazán está acostumbrada a que hablen de ella por su carrera como actriz y, sin quererlo, ha tenido que soportar en los últimos años estar en medio del ojo del huracán tras su separación de Gabriel Soto y que siempre la comparen con Irina Baeva, actual pareja de su ex esposo.

Sin embargo, la guapa actriz de televisión consideró que algunos medios de comunicación ya se están pasando y han ido a escarbar más allá de su vida pública y han violado su intimidad, además de atacarla de manera personal, por lo que ya no pudo más y puso un “basta”.

Fue por ello que Geraldine Bazán denunció públicamente y ante la prensa el acoso que sufre del programa “Suelta la sopa”, al considerar que su crítica y sus palabras van más allá de lo normal y se habla con mala fe de ella y de lo que hace, por lo que exigió que la dejen en paz.

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

La actriz de “Como en el cine” aprovechó la presencia de las cámaras durante una donación que realizó el pasado fin de semana para confesar lo anterior y señaló que sabe que esta petición puede dañar su carrera, pero está dispuesta a pagar el precio para para el acoso.

“Ahorita que está todo esto de denunciar el acoso, no es algo que yo lo sienta, sino que la gente y el público se ha dado cuenta pero yo le pido a ‘Suelta la sopa’ que deje el acoso conmigo, se lo pido por favor a su productora, a sus conductores”, dijo Geraldine Bazán frente a los micrófonos muy seriamente.

La ex de Gabriel Soto sostuvo que entiende que la prensa y los artistas suelen trabajar juntos pues se complementan, pero señaló que lo que ocurre con “Suelta la sopa” ya es un acoso personal las cosas ya pasan a otro nivel, por lo que insistió en su petición visiblemente molesta.

“Se nota que es con saña y dolo, con ‘Suelta la sopa’ es así. Sé que va a perder muchísimo mi carrera si no me mencionan ahí, no me importa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre es lo mismo en cuestiones digitales, me ponen cosas para que la gente opine, y no es nada más conmigo”, aseveró. Mira lo que dijo en la entrevista.

Lee también: Geraldine Bazán se las podría cobrar con Gabriel Soto e Irina Baeva

Respecto de los proyectos que tiene en lista, Geraldine Bazán informó que tiene algo preparado en Estados Unidos para la segunda mitad del año, aunque no abundó demasiado en ello, “ya estoy casi lista, tuve que no hacer un par de proyectos a principios de año porque no estaba al 100 por ciento y no me podía comprometer”.

No es la primera vez que el programa “Suelta la sopa” es acusado de acoso pues Sherlyn también denunció que habían dicho que su hijo era del expresidente Enrique Peña Nieto, algo que es falso, aseguró.