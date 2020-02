Geraldine Bazán cambia de look radicalmente por una poderosa razón

La actriz Geraldine Bazán, quien actualmente está participando en la producción en Estados Unidos, tuvo que dar un cambio de look, mismo que le costó al cabellera, dejándose una melena más corta que la que traía anteriormente.

El cambio fue bien aceptado por sus miles de fans, y eso se notó cuando Bazán, compartió en su cuenta oficial de Instagram una postal en la que aparece con su nueva modalidad de cabellera y los comentarios de sus seguidores no se hiecieron esperar, resaltando la belleza de Geraldine.

Lee también: Brujo revela supuesto trabajo de Geraldine Bazán para Irina Baeva

La primera colega que hizo un comentario, fue la jarocha Yuri, escribiendo: "Hermosa amiga"... Además, con esta misma fotografía, Geraldine Bazán dejó ver que estaba de manteles largos, pues festejaba 37 años de edad, ayer 31 de enero.

La postal, se complementa con el siguiente mensaje: "Acompañada del mensaje Ustedes saben lo que significa el cabello para una mujer vdd... Bueno, pues me tocó estrenar imagen para un nuevo personaje, (aún no es el resultado final, tal vez sea más corto y mas rubio!!!) Sufrí por cortármelo y bueno ahora vuelvo al rubio que que he usado desde hace muchos años. “Todo sea por el personaje” jajaja... De la mano de mi querido @gabrielsamra y el día de mi cumple, mejor imposible!!! Que dicen??

A poco menos de un día de haber sido compartida, la imagen ha logrado un total de 163,563 likes, por lo que la actriz se siente satisfecha, pero además, argumenta, que posiblemente no quede así el corte ni el color, pues en relación al personaje que interpreta, probablemente, sería más rubia y con el cabello más corto.

Según reveló la ex esposa de Gabriel Soto, hace unos días, está alistando su integración en un proyecto en Estados Unidos, donde compartirá créditos con su hija Elissa: