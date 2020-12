Geraldine Bazán baila en traje de baño junto a un carrito de helados

Mucho se habla sobre la actriz Geraldine Bazán, ya sea por la calidad de vida que lleva, por su cuerpo o porque aparentemente no ha olvidado a su expareja Gabriel Soto, pero la verdad es que ella demuestra con hechos que solo está enfocada en su trabajo y en sus hijas.

En un video que subió a su Instagram, se aprecia a la escultural modelo posar junto a un carrito de helados, ella baila mientras que su larga cabellera tiene un movimiento que llama la atención de tan perfecto que luce.

Definitivamente Geraldine sabe como cautivar a su audiencia, y siempre está ideando junto a su equipo de producción, con este video en donde luce un traje de baño de dos piezas se puso en tendencia y de inmediato su video se volvió viral.

Algunos creen que Geraldine hace este tipo de videos en donde luce con poca ropa para llamar la atención del padre de su hija Gabriel Soto, o para por lo menos provocarle envidia a la actual pareja de Soto, la hermosa Irina Baeva.

Geraldine Bazán tiene 37 años mientras que Irina Baeva tiene 28 años, algunos de sus seguidores dicen que Bazán no supera que su ex la haya dejado por una mujer más joven y con unos atributos igual de espectaculares que ella.

De hecho se han llegado a comparar y el debate sigue dando de qué hablar ya afortunadamente ambas tiene miles y miles de seguidores, y cada quien defiende a su ídolo. Gabriel Soto cumplirá 46 el próximo año el 17 de abril.

Hay que destacar que no cualquiera tiene un cuerpo tan estilizado y un abdomen plano como lo tiene Geraldine Bazán a su edad, es de reconocer ese esfuerzo por mantenerse jovial, no dejando de lado el cuidado de sus bellas hijas Elisa y Alexa que cada vez son más lindas, y es que el tiempo no se detiene.

Hay que destacar que aunque tanto Geraldine con Gabriel Soto llevan vidas ya separadas, hay una conexión que será para toda la vida, y que a pesar de que los medios de comunicación y personas mala leche les han inventado miles de cosas, ellos tienen un arreglo especial y legal para estar siempre en contacto por sus hijas.

Ha sido tanto un éxito este pequeño video que la publicación ya rebasa los 63 mil likes. Ella se ve maravillosa en traje de baño dorado y una visera dorada, más el filtro que aplicó para el video, la verdad se ve muy bien, no le pide nada a la juventud de Irina Baeva.

Los seguidores de Geraldine le dejaron mensajes de admiración y muchos concuerdan que está en la mejor etapa de su vida y que hace bien en disfrutarla al máximo, siendo espontánea y haciendo lo que más le gusta en compañía de sus hijas.

