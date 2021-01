Geraldine Bazán y la indirecta a Gabriel Soto, no está muerta

Aunque muchos de los usuarios de las redes sociales aseguran que el compromiso de Gabriel Soto con Irina Baeva afectó severamente a Geraldine Bazán, la actriz de Telemundo reveló cuáles fueron los motivos por los que se ausentó de las redes sociales.

Resulta que ante el polémico anuncio de boda de Gabriel Soto con su novia, Geraldine Bazán indicó que se encuentra muy bien, descartando que este sufriendo por el amor del galán de telenovelas, como se asegura en las redes sociales, pues la actriz asegura que no está muerta, ni anda de parranda, solo se está recuperando de su operación.

Doloroso y complicado, fueron los calificativos que Geraldine Bazán uso para referirse a la recuperación con motivo de su reciente operación de su rodilla izquierda, a la que la actriz tuvo que ser sometida luego de un accidente que sufrió en sus pasadas vacaciones.

Y aunque mucho se ha especulado que el silencio de la famosa se debía a la noticia que su ex esposo Gabriel Soto e Irina Baeva se habían comprometido, la bella actriz dejó entrever que no le interesa nada de lo que tenga que ver con el histrión y mucho menos con su colega, pues ella está enfocada en sus hijas y el trabajo.

Geraldine Bazán y su recuperación. Instagram Geraldine Bazán

"No ando muerta, ni de parranda,no nada, me estoy recuperando y con quién creen, con las mejores enfermeras que puedo tener. Mis mejores enfermeras, que me están cuidando, apapachando y consintiendo. Ando un poco desaparecida pero porque la verdad me estoy recuperando, doloroso, complicado, han siddo días difíciles, vamos a estar muy bien, no me extrañen", dijo.

La actriz finalizó su historia de Instagram al asegurar que sus hijas eran de ella. " Mías, mías de mi, mis mejores enfermeritas", concluyó el video. Geraldine Bazán es una mujer que siempre que da la cara ante todo y más si se trata de sus hijas, siempre se mantiene al margen de los problemas y evita que la prensa la tenga en el ojo público, sin embargo, dio de qué hablar cuando aseguró que el video íntimo de su ex, era una vergüenza para sus hijas.

Actualmente, la actriz de "Soñar no cuesta nada", está enfocada en la segunda temporada de la telenovela lanzada por Telemundo, 100 días para enamorarnos, donde dará vida a Elissa, una mujer que tiene una hija, pero ésta vez será distinto ya que su verdadera hija Elisa Marie, debutará en la actuación y también será su hija en la ficción.

La actriz adelantó que aparecerá hasta en el capítulo 60, las grabaciones se llevaron a cabo en Miami, por lo que tuvo que viajar a Estados Unidos semanas antes de la filmación para poder tener la cuarentena correspondiente y evitar contagios por coronavirus.

"Obviamente nos hicieron las respectivas pruebas de COVID-19 a todos, tanto al staff como a los actores. Hoy es nuestro primer día de regreso a "100 días", comentó Bazán, al respecto de su viaje.

Geraldine Bazán asegura que se recuperación es dolorosa y complicada. Instagram Geraldine Bazán

Con motivo de traslado a Estados Unidos, fue duramente criticada por haberlo hecho estos tiempos de pandemia, tras no respetar la cuarentena, por lo que ella no se quedó con las ganas de dejar en claro su motivo.

"Hay gente que de verdad utiliza las redes sociales solamente para destilar lo que tienen en su corazón, y entonces te dicen cosas feas… si alguien te cae mal, como que te vale en la vida", comentó. Y agregó: "Si se supone que le caes mal a alguien, bueno, están más pendientes de ti, dicen, desdicen, publican y dan mensajes de todo en donde sales, está cañón, como cuando no aceptas y en realidad amas a esa persona, así que le mando un beso a todos los ‘haters´, así fue como se defendió la ex de Gabriel Soto.