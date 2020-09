Garibaldi: extraña enfermedad de Pilar Montenegro por la que dejó de los escenarios

La cantante María del Pilar Montenegro López conocida como Pilar Montenegro, ex integrante de la desaparecida agrupación Garibaldi y ex compañera del fallecido actor y cantante Xavier Ortiz, se ha mantenido lejos del ojo público casi por la última década, debido a que se presume que la también actriz padece una enfermedad de nombre Ataxia, misma que refleja la falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos.

Luego de la desintegración de Garibaldi, la mayoría de los integrantes tomaron su propio rumbo y Montenegro no fue la excepción; pues en la época de los 90's, Pilar fue una de las celebridades que se hizo merecedora a un éxito rotundo con su sencillo "Quítame este hombre" con el que se mantuvo en la posición número uno en las listas del Hot Latin Tracks durante 11 semanas en Estados Unidos y por si fuera poco, fue una de las pocas cantantes latinas que logró entrar a la lista de popularidad Billboard en el escalón número 74.

Pero todo esto no hubiera sido posible sin sus inicios en la música durante 1982, cuando incursionó en el grurpo musical "Fresas con Crema", en el que compartió escenarios con la fallecida actriz y cantante Mariana Levy, Toño Mauri así como con Andrea Legarreta, quien desde hace 20 años, conduce el programa de variedades de Televisa, "Hoy", además de Daniela Leites, Andrés Bonfiglio, Claudia Fernández (reemplazada por Legarreta), Germán Bernal y Denisse Bermúdez.

Tiempo después, en 1989, se lanzó el grupo Garibaldi en el que tuvo como compañeros a Xavier Ortiz, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer y Víctor Noriega. Durante el periodo de 1989 a 1995, lanzaron ocho materiales discográficos, entre los que destaca "Que te la pongo", de que resulta el exitoso sencillo del mismo nombre.

Pero la música no sería su única pasión, pues entre 1995 y 2013, la también actriz participó en seis telenovelas, en las que interpretó el personaje antagónico y secundario. "Volver a empezar" (1994-1995) en su personaje de Jessica, en la que compartió créditos con Yuri y Chayanne; "Marisol" (1996) interpretando a Zulema Chávez, junto a Erika Buenfil. En 1998 dio vida a Arcelia Olmos en "Gotita de Amor".

A la lista de melodramas le seguirían "Te amaré en silencio" (2002) en su personaje de Paola. Su último melodrama de gran éxito fue "Soy tu dueña" (2010) en el que dio vida a Arcelia Olivares, junto al lado de Lucero y Fernando Colunga. Pero cerró su ciclo en el género de la telenovela con "Qué bonito amor" (2012-2013) con su personaje de Wanda Mey.

Y ya entrada en el mundo de la actuación, Pilar Montenegro se dedicó a hacer teatro, aunque a decir verdad, fue precisamente en las puestas teatrales, donde la actriz hizo su debut con "Anita la huerfanita" (1997); a esta exitosa puesta en escena le siguió "Mulan" (2004), "Noche de Salón México" (2006) y "El Comitenorio" (2013) -misma que este 2020, ha tomado el nombre de 'El Cuarentenorio Cómico'- debido al Covid-19.

Y esa sería su última participación en los escenarios, ya que fue en ese año que la intérprete de "Quítame ese hombre" decidió retirarse sorpresivamente de la vida pública al revelar su problema de salud que después le obstaculizaría su desempeño en los escenarios.

Durante 2016 circuló la noticia que la ex integrante de Garibaldi se encontraba en depresión por el padecimiento de la dramática enfermedad degenerativa por la que en ocasiones, Pilar Montenegro tiene que recurrir a la silla de ruedas.

Sobre el tema, quien fuera diseñador del vestuario de Garibaldi y muy allegado a la intérprete de "Soy tu dueña", Jerónimo García, reveló en una ocasión al diario Basta!, que "lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo; me dijo que no quería saber nada del medio artístico porque ya estaba harta".

Y aunque por casi una década, ya no se le haya vuelto a ver a la actriz y cantante en la escena pública, Pilar Montenegro tiene su cuenta de Instagram, sitio en el que se mantiene activa y comparte sus días con sus más de 27 mil seguidores.

