Gancho al hígado: Madrasta de Frida Sofía le calla la boca a Alejandra Guzmán

Desde que Frida Sofía reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado desde niña y después de que Alejandra Guzmán manifestara durante una entrevista que su ex, Pablo Moctezuma y padre de la joven le daba unas golpizas, y que esté no aportó ni un peso para la manutención de la modelo, la familia paterna de Frida Sofía decidió apoyar a l ahija de la rockera y sin mucho que agregar, Beatriz Pasquel, le dio un gancho al hígado y calló la boca de la cantante.

E incluso la rockera conmovió durante la entrevista con Adela Micha al decir que ella Pablo Moctezuma no tenía ningún compromiso con la niña, en aquel entonces, e incluso dejó entrever que fue un padre ausente, la madrastra de Frida Sofía compartió una serie de fotografías en las que pone en duda las delcaraciones de la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, al demostrar que su esposo ha sido un padre presente en la vida de su primogénita.

Beatriz Pasquel puso en tela de juicio lo dicho por Alejandra Guzmán: " Me da mucho gusto que su padre esté apoyándola pero que la apoye de verdad, yo en 29 años no he hablado con él, y no quiero volver a hablar con él, porque a él se le olvidó las golpizas que le daba, por eso yo me separe de él, nunca me case con él, nunca tuve una obligación con él. Yo siempre he dejado que Frida vea a su padre, a pesar de que yo siempre la he sacado adelante, nunca le dieron ni un pañal ".

Fue a través de sus historias de Instagram que Pasquel compartió alrededor de 30 imágenes en las que aparece a Pablo Moctezuma conviviendo con Frida Sofía y Alejandra Guzmán, desmintiendo que en 29 años no había tenido contacto con Moctezuma. En las fotografías se ve a los adultos y menor durante reuniones y viajes familiares.

Beatriz Pasquel realizó está publicación horas antes de que el representante legal de Enrique Guzmán confirmara que ya había dado marcha el proceso legal en contra de su nieta Frida Sofia.