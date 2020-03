Galilea Montijo y la foto con la que impresionó a sus fans

Galilea Montijo es una de las conductoras favoritas del matutino “Hoy", en el cual siempre se ha destacado por lo carismática que es, y sobretodo por ser una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo. Gali siempre se mantiene activa en las redes sociales y recientemente cautivó a sus seguidores con una fotografía en donde luce radiante, sin necesidad de enseñar ningún atributo.

Una de las características más resaltantes en la conductora es que siempre luce espectacular y en esta ocasión no fue la excepción, pues con sus outfis se ve espectacular. No hay día que Galiela Montijo no sorprenda a sus fans con su vestimenta que usa para la grabación en el programa “Hoy”. A sus 46 años, la tapatía luce una figura envidiable, razón por la que la ha posicionado en las mujeres más bellas de la televisión mexicana.

En su cuenta personal de Instagram, la guapa conductora compartió una fotografía en donde luce un ajustado vestido negro con mangas anchas del mismo tono. En la parte de a bajo el vestido esta mezclado con blanco, y para que su atuendo luciera aún más espectacular utilizó unas zapatillas de tacón.

Galilea Montijo recibió muchos halagos por parte de sus seguidores de Instagram, red social en la que tiene más de siete millones de seguidores, a pesar de tener un hijo la guapa presentadora luce una figura que cualquier mujer desearía tener.

“¡Qué guapa!”, “Chulada”, “Divina”, “Amo tus looks”, “Parece una modelo profesional”, uno de los halagos de un seguidor.

Montijo confesó que se han utilizado las cirugías plásticas y los procedimientos estéticos para mantenerse más hermosa que antes. Pero también hizo una aclaración, que antes de someterse al bisturí trata de resaltar con la manera en que vestir, peinado y maquillaje, hechos que siempre le han aplaudido a la conductora.