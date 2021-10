Galilea Montijo y la enfermedad con la que tendrá que lidiar toda su vida

Luego de la incertidumbre que causó la ausencia de Galilea Montijo en el programa Hoy de Televisa debido a que Tania del Ricón se integró al matutino, especulando que la también actriz había sido despedida, tras el regreso de la famosa a sus labores cotidianas está confirmó que su ausencia se debió a problemas de salud derivadas del Covid-19, por lo que tendrá que cuidarse más que nunca, pues tendrá que lidiar toda su vida con una enfermedad.

Fue durante un encuentro con diversos medios de comunicación en las afueras de Televisa San Ángel que Galilea Montijo descartó por completo retirarse de Hoy, y pese a que la ha pasado muy mal de salud tras su recaída por las secuelas del Coronavirus ahora tendrá más cuidado debido a que sus médicos le detectaron una enfermedad que deberá combartir el resto de su vida.

La protagonista de La Verdad Oculta manifestó que hubo un momento en que empezó a sentirse tal mal, pues todo se le juntaba, dolor de cabeza y ojos, además de que se quedó hipertensa, enfermedad con la que lidiará toda su vida.

Lee también: Bárbara de Regil empodera a la mujer luciendo un vestido traslúcido

“Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa, lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo presión”, expresó Galilea Montijo a diferentes medios de comunicación que la interceptaron en las afueras de la telenisora de San Ángel.

La conductora de Hoy aseguró que la hipertensión es herencia de familia, pues una tía desafortunadamente murió debido a que le dieron 8 paros casdiacos. “Sí, la hipertensión una vez detectada hipertensa, ya es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho la familia, tanto de hipertensión como del corazón, entonces una tía mía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos, entonces sabemos de esos problemas en la familia”.

Por otro lado, Galilea Montijo fue cuestionada sobre la situación legal que enfrenta su amiga Inés Gómez Mont a lo que solo se limitó a decir que era un tema delicado y que prefería no tocar el tema. “Es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar”.

Lee también: Con blusa traslúcida de estampado y manga larga, Adela Noriega se coronó la reina de la belleza

Respecto a los rumores que circulan de que para el 2022 ya no será parte del equipo de Hoy, la conductora dejó claro que por el momento no tiene un lugar en el matutino que conduce junto a sus amigos, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Paul Stanley.

“Yo eso lo veo hasta finales de año, saben que yo feliz de la vida de continuar en Hoy hasta que la empresa me diga, y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas, eso sí, ya lo saben mis jefes, pero si ellos quieren y el público quiere que continúe en Hoy, yo feliz de seguir trabajando todos los días”, detalló Galilea Montijo.

Síguenos en