Galilea Montijo se suma a la protesta Un día sin mujeres

Galilea Montijo lanzó un comunicado en Instagram, debido a que el 9 de marzo del presente año se ha hecho una petición de que las mujeres no salgan a las calles ese día en manera de protesta debido a la violencia que existe hacia las feminas hoy en día . Un día sin mujeres es llamada esta petición para hacer conciencia, y que paren los crímenes el país mexicano.

“ Me encanta la idea, la empresa nos esta apoyando a que cada una de nosotras decidamos y así será, espero no ver mujeres ese día , estaría increíble”, comentó Galilea Montijo dicha red social. La conductora del programa "Hoy" destacó que es necesario educar a nuestros hijos para evitar que crezcan siendo machistas y acabar con ese trato hacia la mujer.

“Lo que quiero darle a mi hijo es que sea un buen ser humano, nosotras las mujeres criamos a los machos, en eso sí estoy de acuerdo, yo venía a mi mamá como era” señaló la actriz. Como bien sabemos la actriz es madre de un niño de 7 años, al que trata de enseñarle valores, repetando a las muejres y de igual manera a los hombres, dado que todos somos seres iguales.

Artistas, cantantes y conductoras, como Andrea Legarreta, Martha Debayle, Aracely Arámbula entre otras, se han sumado a esta propuesta que se espera sea un abrir de ojos para México y el gobierno reaccione ante tal situación y evitar que mas mujeres sean violentadas y asesinadas día tras día.

Recientemente Galilea Montojo anunció que ya no se convertirá en madre por segunda ocasión, pues su médico de cabecera le pidió que ya no se embarazara debido a los riesgos que corría por la edad y otros factores.

Le dije: doc, ¿tú crees que podría?’ y me dijo: no, es muy arriesgado porque tu primer hijo fue a los 38 años... sería mucho riesgo para los dos’”, confesó Gali.

Galilea comentó que hizo el intento de quedar embarazada nuevamente, pero no tuvo éxito y poco a poco se resigno a que ya no se podría.

"Hubo un tiempo en el que ya no me cuidé y dije: si pega qué padre, pero ya no pegó. Me quedé con las ganas, pero no creo que me falte porque soy feliz con puro hombre en mi casa”, Mateo fue como tocar a diosito", comentó Galilea Montijo.