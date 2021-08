Galilea Montijo se olvida del luto y se va de fiesta para festejar aniversario de bodas

Luego de que hace unas horas se diera a conocer el lamentable deceso de Gustavo Montijo Talamantes, padre de Galilea Montijo, justo cuando la condcutora cumplía 10 años de casada, ahora la conductora de Televisa está bajo el escrutinio público luego que se filtraran unas imágenes en las que festeja su aniversario de bodas.

Pese a que Galilea Montijo fue muy sincera al revelar que no tenía muy buena relación con su padre, quien los había abandonado hace muchos años, la imagen de Laura Bozzo en su perfil de Instagram en donde se ve a la también actriz y a su esposo festejando su aniversario al igual que algunos compañeros de Hoy, desató toda una controversia en las redes sociales.

"Gracias @galileamontijo felicitaciones por tus 10 años de matrimonio te sacaste la lotería con Fer lo máximo y feliz día @andy_escalona mi princesa te adoro años que no bailaba tanto", escribió la conductora peruana al pie de las imágenes en donde se ve a Galilea Montijo y a sus esposo Fernando, Paul Stanley, Andrea Escalona y Lambda García.

Pues aunque se cree que fue un festejo muy íntimo, los usuarios de las redes sociales inmediatamente cuestionaron a Galilea Montijo, quien supuestamente se olvidó del luto y se fue de fiesta para celebrar su aniversario número 10.

"Si te pasaste @galileamontijo rencorosa como pudiste perdonar a @inesgomezmont y a tu papa no, pero bueno cada quien no pense que fueras asi se que tu dijiste que no te duele pero te pasaste bendiciones”, “Ella de fiesta y su familia de luto por la muerte de su papa que linda hija ...no pudo canselar su party pero si lloro en publico la muerte de el que triste que saviendo como esta su madre y familia ella este festejando lo que mas le importa @galileamontijo eres una gran hija”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Laura Bozzo.

A escasas horas de la publicación de La abogada de los Pobres lleva más de 3 mil Me Gusta y sigue acumulando comentarios donde Galilea Montijo es la más afectada, supuestamente por olvidarse del luto, aunque otros no dudaron en defender a la carísmatica conductora y aseguraron que el luto se lleva en el corazón.

“No es nada fácil porque es un tema muy personal. Como siempre estoy para darles la cara, siempre dando la cara para lo bueno y mal. A pesar de tener pocos recuerdos y vagos con mi papá, me entristece su partida. Hace diez años, él decidió regresar a Guadalajara con mi mamá, yo lo acepté por la felicidad de mi mamá que siempre ha sido mi intención, ver feliz a mi mamá. Dios y la vida me dio la oportunidad de ver por ambos de estar al pendiente de ellos. Y ahora que mi papá se fue me toca ver por mi mamá como lo hice desde el primer momento en el que empecé a trabajar”, fue la explicación que Galilea Montijo dio en medio del llanto para anunciar que tenía la mejor relación con su padre pero que si le dolía su partida.

