Galilea Montijo revela por qué no volverá a ser mamá

La famosa conductora y actriz de televisión mexicana, Galilea Montijo, reveló que jamás volverá a ser mamá.Tristemente la conductora de Pequeños Gigantes confesó la desgarradora noticia, pues ella y su pareja, el político Fernando Reyna, anhelaban en ser padres nuevamente.

Durante la sección "Historias de amor", en el programa Hoy, la conductora abrió su corazón al confesar sus ganas de tener más hijos, sin embargo, confesó que ya no podrá tenerlos por indicación médica.

La conductora explicó que si hubiera tenido hijos mas jovén, la probabilidad de tener más bebés nuevamente seráan mayores, pero no sucedio así, ya que tuvo a su hijo Mateo a la edad de 38 años, y eso complicó la situación.

Su médico le dijo que era mejor ya no tenerlos, debido a complicaciones que se pueden presentar a futuro.

Le dije: doc, ¿tú crees que podría?’ y me dijo: no, es muy arriesgado porque tu primer hijo fue a los 38 años... sería mucho riesgo para los dos’”, confesó Gali.

Galilea comentó que hizo el intento de quedar embarazada nuevamente, pero no tuvo éxito y poco a poco se resigno a que ya no se podría.

"Hubo un tiempo en el que ya no me cuidé y dije: si pega qué padre, pero ya no pegó. Me quedé con las ganas, pero no creo que me falte porque soy feliz con puro hombre en mi casa”, Mateo fue como tocar a diosito", comentó Galilea Montijo.

Galilea recordó el nacimiento de Mateo con mucho amor y confesó que quisiera regresar el tiempo y tenerlo otra vez de bebé.

"Me acuerdo perfecto cuando íbamos entrando al quirófano, iba rezando, escuché perfecto cuando abren el estómago, el movimiento que sientes que se te va el aire y te mueven todo por dentro. Lo único que quería era verlo, moría por verlo, estaba muy ilusionada”. Cuando lo escuche llorar, se detuvo el mundo. Cuando me lo acercaron, la primera vez que senti el calorcito... sientes que tocas a Diosito.. esa sensación es lo más hermoso del mundo, ahí fue donde dije... valió la pena todo”, dijo con voz entrecortada. Lo extraño tanto, sé que los hijos tienen que crecer y hacer su vida pero cómo lo extraño yo de bebito”, finalizó.

Galilea Montijo da gracias a Dios por haberle mandado a ese angelito que tiene como hijo y seguir pasando momentos extraordinarios con él y disfrutandolo día con día.