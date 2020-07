Galilea Montijo revela ha recibido 'arrimones' de Paul y de Lambda

La extrovertida conductora de Hoy, Galilea Montijo sorprendió a los millones de audiencia del matutino al confesar que sus compañeros y amigos, Paul Stanley y Lambada le han dado sus "arrimones". Fue durante la dinámica ‘Yo nunca, nunca’ del programa Hoy, que la famosa conductora mexicana hizo la fuerte declaración que terminó por sorprender a sus compañeros.

"De Paul y de Lambda. Es más, de Lambda el otro día le dije: 'Regrésame el silicón'”, comentó Galilea en tono de risa. Pero no fue todo, ya que además, el conductor Bazooka Joe, señaló que si él se acercaba a Galilea Montijo, él esperaría hasta que llegará el seguro. "Es que, si yo choco contigo, yo no me muevo hasta que llegue el del seguro", comentó Bazooka.

Por su parte, Martha Figueroa también confesó que se ha visto "acosada" por otro compañero que no es Lambada nI Paul, sino por Jorge Van Rankin. Galilea Montijo es una de las conductoras favoritas de Hoy y una de las famosas más influyentes en el mundo de la moda.

Recientemente Galilea Montijo dedicó un emotivo mensaje a su mejor amiga y colega Inés Gómez Mont por su cumpleaños número 37. “Feliz cumpleaños a mi comadre, amiga y hermana que la vida me regalo Inés Gómez Mont fregona y guerrera. ¡Te adoro y extraño, ya festejaremos tantas bendiciones! Te adoro”, escribió Montijo junto a una fotografía en blanco y negro de Mont.

Otro de los escándalos en los que se ha visto envuelta Galilea es cuando hace un par de años y que recientemente se revivió la polémica; fue cuando Lupita D’Alessio la amenazó tanto a Galilea Montijo como Andrea Legarreta supuestamente por burlarse del trabajo que tenía en ese momento en una heladería.

Sin embargo, lo que molestó a Lupita D’Alessio fue cuando Andrea Legarreta gritó ‘Nieves, nieves, nieves’, razón por la que la cantante enfureció y les respondió a las conductoras. “Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, Andrea, yo a ti respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea muchos menos, porque tú no los tienes, entonces mucho menos puedes hablar”, expresó Lupita durante una llamada.

