Galilea Montijo no le hace el feo a las mujeres y asegura que sí andaría con una

Una vez más Galilea Montijo se encuentra envuelta en una polémica, en está ocasión la carismática conductora del programa Hoy de Televisa y ahora de Netas Divinas de Unicable, causó todo un revuelo al asegurar que no le hace el feo a las personas de su mismo sexo, por lo que sí podría tener una relación amorosa con una mujer.

En el marco del mes del Orgullo Gay y durante la emisión pasada de Netas Divinas que Galilea Montijo sorprendió al público a sus propias compañeras del programa al revelar que ella es “heteroflexible” y que no le hace el feo a ninguna mujer por lo que sí podría tener un romance con alguna.

“Sí, sí me podría enamorar de una mujer porque qué a gusto, digo claro que sí, ahorita no”, comenzó diciendo la presentadora de televisión para después aclarar que en estos momentos de su vida no lo haría, pues esta casada. Por otro lado, Galilea Montijo justificó sus declaración asegurando que todas las mujeres tienen un lado femenino y masculino.

“Es que hay una parte en la que sí creo que los hombres y las mujeres tenemos esta parte masculina y femenina. Yo creo que sí somos heteroflexibles”, dijo la también conductora de Hoy. Como era de esperarse, las declaraciones de Galilea Montijo generaron toda una controversia en redes sociales y muchos usuarios revivieron las especulaciones que surgieron hace unos meses cuando a la también actriz se le vinculó sentimentalmente con Maca Carriedo.

Durante una entrevista para el canal de YouTube ‘En Shock’, que Maca Carriedo, excolaboradora de Hoy tocó el tema de sus supuesta relación amorosa con Galilea Montijo, sin embargo, no aceptó ni desmintió la versión, pues dijo que ella no tenía que aclarar nada, y que sólo dijo que ella estaba enfocada en su trabajo.

“No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba. No tengo nada que aclarar, lo que si tengo es mucho que hacer y mucho que chambear”, dijo hace meses Maca. Pero lo que sí dijo en ese momento es que ella y Galilea Montijo tuvieron una gran amistad por lo que le guarda mucho cariño y respeto.

“Una gran amistad es una persona a la que tengo mucho respeto y mucho cariño y ya…”, dijo de manera contundente Maca Carriedo.

