Galilea Montijo niega pelea con Sebastián Rulli y Angelique Boyer

Tras el escándalo que se armó luego de que algunos famosos promovieran el voto hacía un partido en plena veda electoral a través de sus redes sociales, y que Maribel Guardia, Facundo y Sebastián Rulli se fueran en contra de estos artistas, Galilea Montijo salió en defensa de sus colegas, especialmente de su compañero del programa Hoy de Televisa, Raúl Araiza.

Recordemos que fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación que Galilea Montijo se peleó con Sebastián Rulli, pareja de la querida actriz, Angelique Boyer, al dejar entrever que él no tenía derecho a opinar en temas de política mexicana por no ser de esté pais.

“Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”, fueron las polémicas declaraciones de Montijo durante su encuentro con la prensa. Sin embargo, no fue todo ya que el actor argentino no se quedó callado y así le respondió a la carismática conductora de Hoy:

“La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual. Gracias querido @edendorantes1 por exponer tan claro esto", escribió en un comentario en las redes sociales. Y aunque la pelea quedó ahí, Galilea Montijo fue cuestionada por la prensa y en si su relación con el galán de Televisa se había fracturado por sus declaraciones.

Fue durante la inauguración de su boutique que la conductora de Hoy expresó un tanto molesta y negó pelea con el actor argentino, pues hasta aseguró que lo adoraba.

“Hace rato me preguntaron lo mismo y dije ‘¿en qué momento me peleé con Sebastián Rulli?’, yo jamás me peleé con Sebastián Rulli… Angelique y Sebastián saben lo mucho que los adoro, o sea, yo lo que dije fue muy personal, no fue con ellos, cuando cambian la historia de lo que tú dices, pues sí, te puedes echar a todo mundo encima, pero yo jamás, o sea, yo lo que traté de decir ese día, y espero que se entienda hoy, si tienes la solución al problema, dilo por favor, si no tienes la solución al problema para qué hablamos”, señaló Montijo.

Al ser cuestionada si ya tuvo la oportunidad de hablar con Sebastián Rulli del escándalo que los mantuvo en el ojo del huracán, Galilea Montijo aclaró que no tiene nada de que habar con el actor. “No, pero… a ver, ni siquiera tengo que hablar con Rulli porque yo sé que Rulli me adora y yo adoro a Rulli, jamás he sido una persona, o sea… hasta mi hijo tiene doble pasaporte, o sea, no podría ser una persona que discrimine, soy cero una persona que discrimine en el mundo, y yo a Angelique y Sebastián Rulli los amo y los adoro”, expresó para finalizar la entrevista.

