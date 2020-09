Galilea Montijo llama desagradecido Alfredo Adame tras insultar a sus amigos

Luego de que el polémico actor y conductor Alfredo Adame hiciera fuertes declaraciones en el programa Chisme No Like en contra de sus ex compañeros de Hoy, e incluso con la productora, Magda Rodríguez, Galilea Montijo salió en defensa de ellos.

"Todos estos chacaleros, pues no son otra cosa que una sarta de lamebotas que quieren trabajar con Magda Rodríguez, ahora yo les pregunto cuál es la ventaja de trabajar con Magda Rodríguez, puro programa pitero", externó Adame durante la entrevista.

Ante las declaraciones de Adame, Galilea Montijo reaccionó y dijo que no entendía porque Alfredo se había expresado de esa manera de la casa que le dio la oportunidad de trabajar . "No sé qué le pasó a Alfredo, la verdad es que no sé. Yo tengo mi opinión que es muy personal y no la voy a dar (...) Yo creo que en la vida, te vaya bien o mal en la empresa en la que estuviste, confiaron en ti en algún momento y te dieron mucha popo, pero pues confiaron en ti", dijo la conductora de Hoy.

Por su parte, Montijo aseguró que si un día la empresa decide ya no renovarle su contrato, ella estará muy agradecida con el lugar que fue su segunda casa. "Soy una persona muy agradecida, incluso con la gente que me ha tratado mal porque algo me ha de haber enseñado esa persona y hay productores, que tampoco voy a decir (sus nombres), que yo en la vida volvería a trabajar con ellos y eso es muy respetable también", dijo.

No es la primera vez que Alfredo Adame explota con famosos, pues recordemos que tuvo un enfrentamiento con Laura Bozzo, su ex pareja Diana Golden, Andrea Legarreta, y con su rival número uno, Carlos Trejo, sin deja a un lado su más reciente pleito con Pepillo Origel, a quien acusó de acoso sexual cuando él apenas empezaba su carrera.

«A mi, Juan José Origel cuando yo entré a esto me acosó sexualmente. En fiestas del ambiente, cuando yo acababa de entrar. Y no lo pelé, hasta que un día le dije ‘mira hijo de tu chingada madre, te vuelves a insinuar o me vuelves a decir algo y te reviento tu puta madre'», recordó Alfredo Adame durante una entrevista con el programa en línea llamado En Shock.Durante el programa ’SNSerio’, Adame confesó cuál es la razón por la que detesta a Andrea Legarreta. "Al ser cuestionado por qué con Andrea Legarreta no, el actor respondió " Era muy envidiosa, porque es una mujer ambiciosa". Adame dijo que su enemistad con la conductora de Hoy empezó dos años antes de que Hoy se lanzara por lo que la describe como una mujer ''ignorante, falsa y de mala reputación''.

"Unos dos años antes de iniciar el programa Hoy , me contrata el señor Fernando Junco, me contrata apra una obra de teatro, donde Andrea iba como actriz, era el último crédito, yo iba protagonizando la obra de teatro, y entonces se mostraba envidiosa, y de repente un día, aquí en Monterrey se nos suben en esa obra, iba Arturo Peniche, Rafael Rojas, se nos suben las fans ese día, querían fotos y si no volteaba para tomar las fotos seguían gritando, y yo seguí con la obra . Cuando termina la obra, hace declaraciones Adrea Legarreta, de que yo, que rompí la cuarta pared, criticandome. Al otro día sale en el periódico aquí en Monterrey, que yo, que rompí la cuarta pared , le dije tu dijiste esto, pues que sí" contó el actor.

Pese a ver contado este "incidente", Alfredo dejó en claro que hay otra cuestión por la que tiene una enemistad con Andrea, sin embargo, no podía contarlo y que incluso la famosa parodia que hizo en 1998 junto a ella en Hoy "le salió del alma llamar p*rra".

Fue durante la década de los años 90 cuando Alfredo Adame formó parte del mtutino Hoy, y se especuló que lo hizo porque había muchos problemas con sus compañeros, en especial con Andrea Legarreta, a quien culpó de ser la causante de su salida.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ