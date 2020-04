La conductora de Hoy, Galilea Montijo, "humilló" a Andrea Escalona a través de un reto llamado #harinazochallenge, en donde varias veces aseguró que la cantante tenía "mamitis" hundiendo su cara en la harina. Mucho se ha rumorado que los conductores de hoy, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el Negro Araiza no les cae bien Escalona, sin embargo, parecen llevarse muy bien frente a las cámaras.

Mucho se ha especulado que a los conductores del matutino no les cae para nada bien la hija de la productora Magda Rodríguez, pues se dice que no la toleran porque le gusta llamar mucho la atención. Recientemente, Andrea Escalona tuvo un enfrentamiento en las redes sociales con Alex Kaffie, quien aseguró que Escalona no soportaba a Marysol González, integrante también del programa.

Y aunque Marysol salió a desmentir y asegurar que tenían una bonita relación de amistad, el periodista indicó que habría que darle tiempo al tiempo para que la verdad saliera a la luz. De nueva cuenta surge el rumor que los conductores no toleran a la actriz.

Cuando Stanley le preguntó a la tapatía, quien de los dos tenía “Mamitis” Galilea sumergió varias veces a la harina a Escalona, sin embargo, en este caso Andrea pudo tomar venganza puesto que la conductora Galilea también tuvo que realizar el reto.

En el nuevo reto en el que estuvo involucrada Escalona consistió en hundir la cabeza de dos participantes en una almohada con harina dependiendo de las preguntas que Paúl Stanley hacia y que Montijo sumergia en la harina al participante en este caso Escalona y Lambda García.