Galilea Montijo desmiente que odia a Marisol González

Luego de que se comenzará a circular que entre Galilea Montijo y su compañera, Marisol González, existían algunas diferencias, la carísmaticaa conductora del programa Hoy de Televisa salió en su defensa y desmintió cualquier rumor respecto a que no se llevaba bien con su compañera.

Este rumor entre la rivalidad de Galilea Montijo y Marisol González tomó fuerza cuando el polémico periodista de espectáculos, Alex Kaffie inddicó que las famosas no se llevaban nada bien, por lo que la también actriz fue abordada por la prensa, quien la cuestionó si las declaraciones del periodista eran ciertas.

“El Kaffie, ya sabes como es, hasta le dije mijo yo creo que tu informante, mm por que ya le hemos visto varias notas muy malas y ríe, le dije mijo creo que tu informante te anda pasando unas notas muy gachas, no te quemes así, mejor pregúntame, yo creo que el tiene la confianza de todos los años que hemos trabajado juntos y que sabe que lo quiero, de preguntarme si algo es cierto o es mentira y titubea, yo creo que no hay notas para este año muchachos dice entre risas, no hay notas, no hay notas para este año muchachos", dijo Galilea Montijo.

Sin embargo, no fue todo ya que Galilea Montijo aseguró que ella tiene una linda amistad con Marisol, pues la conoce desde hace mucho tiempo, en Vida Tv.

"Pos no o sea y ya después de dos años o sea, a lo mejor en el principio podría pensar la gente pero aparte yo conozco a Marisol desde, desde iba acompañando a no me acuerdo quien en Vida Tv, imagínate desde donde la conozco, la quequicuqui le decía desde entonces, y nada lo que pasa que probablemente es por que no nos toca mucho a cuadro interactuar a cuadro pero eso no quiere decir que nos llevemos mal o sea y le preguntan si es una familia que se ha hecho y ella responde pues mira mijo aquí no es nada de nadie, todos los que venimos, venimos a trabajar venimos a sacar un barcote que es el programa Hoy, que amamos hacer nuestro trabajo, cada quien le corresponde hacer algo y tratamos de hacer eso lo mejor posible, ya a nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kinder ta medio feo no? Entonces no”, dijo la conductora de Hoy.

La protagonista de La Verdad Oculta dejó claro que no tiene ningún tipo de odio hacia su compañera, y aprovechando la entrevista la abordaron también para preguntarle al respecto de la polémica que ha causado Paty Navidad, situación de la que también ella ha opinado.

“No, no no, yo nunca dije de Paty Navidad, pobre mujer ya déjenla en paz y ríe al mencionarlo, yo siempre he dicho que, hagámonos paca muchachos porque a aqui estoy, yo siempre he dicho que cada quien es libre de decir y de hacer lo que quiera, que de parte de Twitter que están cerrando esto por que a la gente se le mal informa ese es otra cosa ese es mi , lo que yo pienso, no?. Lo que yo creo y yo nomás digo que si Twitter a ser así pues que sea parejo con todos por que circula mucha mala información en las redes sociales por que nomás a la pobre de Paty Navidad, si lo van a cerrar que sean parejos con todos los que realmente están mal informando ¿No Kaffie?, y con eso concluyó el tema por el que la hicieron salir de las instalaciones de Televisa.

Galilea Montijo también dijo que sus planes para este 2021 es seguir con la familia Televisa en el matutino Hoy. Sobra decir que la conductora de Hoy es una de las más queridas del público.