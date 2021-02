Galilea Montijo defiende a Irina Baeva tras fuertes criticas

Después de darse a conocer la verdadera historia de amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto, la presentadora de Hoy, Galilea Montijo, salio en su defensa y aquí te contaremos que fue lo que la conductora dijo al respecto de las fuertes declaraciones de la actriz de Televisa.

Galilea Montijo , no se queda callada ante las declaraciones que Irina Baeva confesó por primera vez para Yordi Rosado, quien fue el primero en tener respuesta a todas las interrogantes que existían entre Irina Baeva y Gabriel Soto.

“¿Y sabes que? Esta parte de Irina que yo creo que cada quien sus historias, y sus asuntos y cada quien sabe como manejarlo, pero si hay una realidad, en general de las mujeres, contra las mujeres si somos muy fact las mujeres contra las mujeres, por que si esto le pasa a un hombre, se divorcia, o casado y alguien más al hombre no le dicen nada, sigue siendo un problema como de hombre mujer, al hombre se le perdona todo ”, fueron las palabras de Galilea Montijo .

Lee también : En camisón Galilea Montijo enseñó de más

“Al contrario anda con diez viejas uy que fregón tu muy bien, la mujer no se puede divorciar, no puede andar con alguien más joven no puede por que entonces en la sociedad somos de una doble moral muy fea y no se me vayan a echar encima, por que digo lo que pienso, cada quien que diga lo que piensa”, finalizó la conductora respecto al caso de Irina Baeva.

Galilea Montijo es una de las conductoras también opinó sobre la situación de Paty Navidad, pero en este caso deja en claro que la sociedad machista en la que vivimos se enfoca mucho en los actos que comenten las mujeres y cuando se trata de los hombres nadie dice nada al respecto.

La conductora estalló contra las personas que de una u otra manera han tachado a la actriz con comentarios déspotas, incluso dijo que las mujeres son los peores enemigos de las mujeres, por ser las que más señalan cuando otra mujer comete un error.

Lee también : Igual que Cecilia Galliano, Galilea Montijo posa sin una gota de maquillaje

Con las fuertes declaraciones que dejó en claro la Gali, solo es concientizar y ver el panorama desde otro punto de vista sin dejase llevar por lo que los demás dicen o hacen, si no estar seguros de lo que se habla.