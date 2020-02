Galilea Montijo cuenta su historia de amor con Fernando Reina

Galilea Montijo es una de las conductoras más famosas y queridas de la televisión, pues a parte de conducir, participó en telenovelas haciendo papeles sencillos, pero en 2016 Emilio Larrosa le dio la oportunidad de tener un protagónico en la telenovela "La Verdad Oculta". Hace unos días la conductora de Hoy reveló cómo conoció a su esposo Fernando Reina.

Recientemente la conductora del reality infantil "Pequeños Gigantes", reveló cómo conoció a su esposo, el empresario Fernando Reina Iglesias y cómo ha sido su historia de amor.

Tanto Galilea como Fernando tenían pareja, el flechazo se dio cuando se conocieron y conversaron acerca de sus vidas. Meses después ambos dejaron a las parejas que tenían y comenzaron a conocerse.

Pasa Navidad y me dice 'oye, feliz Año Nuevo... No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar' Le digo 'pues ¿qué crees? ¡yo también me acabo de arrepentir!