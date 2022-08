Galilea Montijo comenta de que maneras ha sido estereotipada aun sin conocerla

Durante una emisión del programa transmitido por Unicable "Netas Divinas", en el cual se tocan distintos temas a discusión, esta vez se habló de los estereotipos que las personas imponen y entre la conversación Galilea Montijo admitió ser una mujer estereotipo para muchas personas.

Al tocar el tema Daniela Magún, exintegrante del grupo "Kabah", quién actualmente fue invitada a participar en él programa, le comentó de manera muy directa, estilo netas divinas a Galilea Montijo, "yo creo que tu has sido estereotipada de mil maneras", cuestión que afirmó en absoluto la tapatía.

"Es que sabes que, me decían mucho ay es que la table, y aparte si hubiera sido yo lo diría, es más que rico poder poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera, yo a veces le digo a mi marido, ¡ay perate ya me acalambré!, perate es que si, no soy teibolera!, expresó entre risas la conductora.

"Pero que tiene de malo, oye hasta ya hay torneos internacionales, las hubiera representado dignamente", agregó la guapa presentadora, comentario al que su compañera y reconocida comediante Consuelo Duval apoyó por completo comentando "Yo creo totalmente que lo dirías con mucho orgullo".|

Aunque después de estos comentarios Galilea Montijo admitió que le dolió mucho ese tema en especial, pues sin conocerla, se aseguran todo tipo de cosas sobre ella, sin embargo trata de tomar las circunstancias como son y enfrentar la realidad, pues siempre habrá gente con malas intenciones.

Galilea mencionó además que se quedó helada y muy desconcertada al darse cuenta que en una revista fue tachada de "naca", "De una revista muy 'nice', ésta mujer que aparte ni la conozco ni me conoce, dijo, sinónimo de naquéz, Galilea Montijo".

Comentario que por supuesto no fue aprobado por sus compañeras, tal es el caso de Paola Rojas, que de inmediato le aseguró a Montijo que "cualquier persona que se refiere así de otra, se degrada", agregando también el descontento generado en Natalia Téllez, quién dijo, "me parece terrible, ¿Cómo pueden hacer eso?".

