Galilea Montijo cae desmayada al llegar a Televisa, es atendida de inmediato

Galilea Montijo, la carismática conductora del programa de TV Hoy de Televisa, sufrió una estrepitosa caída la mañana del pasado lunes, al llegar a las instalaciones de la empresa para empezar a prepararse para la transmisión en vivo del matutino.

En un vídeo que se encuentra en el canal de YouTube del programa, puede verse cómo Gali se desmaya del dolor luego de sufrir tal golpe, e inmediato a su caída, llegan a auxiliarla personal de la empresa y paramédicos.

Horas más tarde, en plena transmisión del matutino, Raúl El Negro Araiza, hizo público el percance que la también actriz sufrió diciendo:

"Quiero contarles algo, mi hermana -apuntando con la mano a Galilea- nuestra carnala, siempre tiene entradas triunfales en la carrera, chequen esto, por favor" (mandando al vídeo).

En el vídeo se ve que una compañera le pregunta: "¿Qué pasó, Gali?" a lo que la conductora contesta]: "Pues creí que estaba en 'Guerreros' pero no... ¡Me resbalé, es que ve mis tenis" (levanando pierna hacia la cámara para enseñar que las suelas estaban resbalosas).

Agregó: "Y llovió, así, para que todos tengamos cuidadito, ¿verdad?... ¡Hay que cuidarse! -se empieza a reir tapándose la boca con la bufanda que traía puesta-.

"¿No te mareaste?", preguntó la compañera. "Un poquito, sí me marié un poquito", contestó Galilea, mientras la asistía colocándole un pulsioxímetro de mano (aparato que mide las pulsaciones) en el dedo y le decía "Llegaron los paramédicos y todo está bien"... al mismo tiempo que Gali se ponía la mano en la cara, recargada en la pared del edificio.

Mientras obervaba las imágenes, El Negro comenta "Ya se estaba yendo, ahí la estábamos perdiendo ya... ¿Qué te pasó, Gali?, ¿qué? O sea... ¡Mira, mira, ya se va, ya se va! -cuando Galilea resbalaba por la pared hacia el piso-.

"Igual que en paracaídas -refiriéndose a la aventura aérea que tuvo con Juan Pablo Zurita hace unos meses- lo suyo es el desmayo".

"'No te estaba 'chichareando' -dando indicaciones por el chícharo- Magda -la productora del programa-?" preguntó Paul Stanley. Acto seguido, los sis conductores a cuadro se rieron a carcajadas (Galilea, Raúl, Andrea y el mismo Paul).

"¡Siempre se nos desmaya"!, continúo El Negro Araiza.

Entre risas, dice Galilea: "Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no traía agua de jamaica, ¡eso si me da coraje!"... "Oye, corrió todo mundo a ayudarme, corrieron los de aquí (personal del foro), porque vieron cómo volé"... "Está lloviendo, el piso, ya sabes... entonces por no caer con el... coxis (tocándose las pompis), no sé cómo caí y todo se fue a la rodilla pero a parte sí se puso medio fea". "A parte ya la traías lastimada" le dijo El Negro.

Pero la conductora no fue la única que sufrió el aparatoso accidente y mientras se acercaba a Andrea Legarreta -un poco arrastrando la pierna derecha-, decía: "Y ¿saben qué? Andrea Legarretga y yo siempre nos ponemos de acuerdo... porque a parte Andre Legarreta..."

"Chequen, por favor -independientemente de la bella pierna- chequen, tiene... ¿a tí qué te pasó, ahora? ¡Puntadas y todo!", dijo sorprendido Araiza.

"Ah, pues es que ayer, voy subiendo la escalera, traía cargando a mi sobrinita, y entonces, me tropiezo y con tal de rescatarla a ella, hice todas las maniobras para que ella no se pegara y caí en el borde del filo del escalón y se me abrió, pero... ya mira (moviendo la rodilla afectada de lado a lado) y mi cuñado es doctor, así que me hizo estas curaciones", contó Andrea.

"Pero, ¿sabes qué? ¡no importa cómo te caigas! Lo importante es ¡cómo te levantes!," dijo Galilea Montijo. Agregó "Y lo mejor de todo es que ya me he dado cuenta por qué me desmayo!"

"Lo bueno es que estamos bien, mana... Algo traemos con el lado masculino, porque el derecho es el lado masculino", finalizó Andrea...