Gael García y el reclamo a AMLO por la familia LeBarón

El pasado lunes México vivió una de las peores tragedia que van del año; el ataque a la familia LeBarón entre los límites de Sonora y Chihuahua, por lo que el actor Gael García le reclamó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , a quien cuestionó por qué ocurren estás desgracias en el país.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Gael García le reclamó a AMLO sobre la inseguridad que se vive en México. El actor indicó que el gobierno y López Obrador deben cambiar y asumir sus responsabilidades por completo y evitar que ocurran estás masacres donde pierden la vida más que nada niños.

“Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)", señaló el actor en su cuenta oficial de Twitter.

Con su mensaje el actor demostró que esta muy decepcionado de las cosas que pasan en México, del país que lo vio crecer. Cabe señalar que Gael fue uno de los famosos al igual que Belinda que respaldó la campaña de AMLO.

El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien-medios incluidos-jalen agua pa su molino de tuits ajenos. Así es esto y desgraciadamente va a pasar. Ojalá cambie la forma a algo más constructivo. Pero por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) November 5, 2019

“Dan ganas de clausurar el país a cada rato. Qué tristeza. Cada feminicidio, cada asesinato, cada injusticia en contra de niños y viejos. Terrible lo que sucedió ayer. Lo que sucede diario, carajo. Qué tristeza”, agregó el actor en dicha red social.

Los comentarios de Gael García en la red fueron por motivo al ataque armado que sufrió la LeBarón cuando viajaban en sus vehículos entre los límites de Sonora y Chihuahua. Tras la agresión nueve integrantes de la familia quedaron sin vida, tres mujeres y seis niños. Además de seis niños lesionados, una menor ilesa y una más desaparecida.

La pelea entre Gael y el influencer.

Tras los polémicos tuits de Gael, un influencer se peleó en Twitter con el actor por sus comentarios sobre López Obrador. Se trata de Pablo Majluf, quien no dudó en bromear sobre los mensajes del actor para cuestionar a AMLO sobre la estrategia de seguridad que tiene el país para combatir la violencia, razón por la que Pablo pensó que Gael estaba arrepentido por apoyar a López Obrador.

"Celebro que @GaelGarciaB y otras celebridades se arrepientan de su irresponsable apoyo a la demagogia. Bienvenidos Siempre se recibe a un arrepentido del obradorismo como a quien huye de una secta. Se le ofrece un baño de agua caliente, un caldo tlalpeño y se escucha su sollozo”, escribió el influencer.

Si no cambia el gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo. — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) November 5, 2019

Sin embargo, Gael García no se quedó callado y contestó el mensaje de Pablo.

“Yo, celebridad, a ti, influencer, te digo: no acepto tu caldo tlalpeño porque me temo que sabrá a tu sentido del humor, a tu falta de simpatía, a ese resentimiento raro que escurre de ti. Qué lástima porque una oposición buena tendría que tener más sazón. Y ya que te estoy contestando te digo también: no estoy arrepentido. Hay que chingarle en todos las áreas para sacar el bien común adelante, gobierne quien gobierne., escribió el actor.

Sin embargo, el pleito no terminó ahí y Pablo le respondió a Gael.

"Lamento que la cultura del espectáculo dé una influencia tan desproporcionada a tan limitadas cabezas. La usan irresponsablemente y cuando se les invita a recapacitar se aferran. No hubiera sido posible la demagogia sin estos facilitadores”, indicó.

La pelea terminó cuando Gael le respondió al influencer.

"Esto sí te salió gracioso - involuntariamente, desde luego. Primero celebras y ahora lamentas. ¿De qué vendrá tu siguiente tuit? Vas a decir: ¿“tontitos todos ustedes”? Pero sí coincido contigo: qué desproporcionada importancia le das a mis tuits. ‘Celebridades pone presidentes’”, concluyó.