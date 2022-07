Gaby Spanic y famosos que se unen al dolor de Paulina Rubio, así despidieron a Susana Dosamantes

Tras el vacío que ha dejado la muerte de la actriz Susana Dosamantes en el medio del espectáculo, su colega, la venezolana Gaby Spanic y otros famosos se unieron al dolor de su hija Paulina Rubio y así despidieron a la primera histrionisa.

Desde el sábado pasado, cuando se confirmó partida de Susana Dosamantes, varios famosos que coincidieron con ella en los foros de televisión en su paso por las telenovelas, y han rendido tributo a la madre de 'la Chica Dorada' a través de sus redes sociales.

Una de las primeras famosas que tuvo el privilegio de actuar al lado de Susana Dosamantes en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021) de Carlos Bardasano para Televisa Univisión, fue la venezolana Gaby Spanic, quien dedicó a través de su cuenta de Instagram, un merecido mensaje a la actriz, con quien dijo, se divirtió "a horrores" durante la grabación de la historia:

El último adiós a una grande

"Susana Dosamantes, esta imagen describe la manera como deseo recordarte, así me hacías reír en el set de grabación, como compañeras de trabajo y amigas. Es duro escribir estas letras!, una mujer de alto calibre, y en el fondo con un alma de niña, que disfrutaba, veía siempre lo mejor en los seres humanos, empática, dulce, risueña! Excelente actriz, una mentora de vida! Te amaré hoy, mañana y siempre! Tu partida duele a muchos, te recordaremos con ese entusiasmo que te caracterizaba, distinguida Dama! Un ejemplo para todos! Te amaré por siempre! Y mis más sentidas condolencias a tus hijos y familiares, los abrazo en su dolor! Dios te tiene en su infinita gloria! Descansa en Paz! Mujer Única! Mi inmaculada Doña Eva!".

Mientas que Mayrín Villanueva, quien fuera su hija en ficción, también en "Si Nos Dejan", la recordó a través de sus historias de Instagram con mucho cariño: "Que placer coincidir en este espacio, fueron tantos momentos, consejos que llevo en el corazón!! La más divertida, la más amorosa y la más guapa!! Vuela alto mi hermosa @sdosamantesof... El cielo está de fiesta!!"...

Sandra Echeverría o no fue la excepción tras publicar una postal con Susana Dosamantes y Humberto Zurita, recuerdo de la telenovela "Marina" (2006-2007) de Telemundo (adaptación de "Los Ricos También Lloran" y "Abigaíl"). Dicho mensaje reza: "Mi @sdosamantesof tan hermosa. La mejor compañera, una gran amiga y consejera. Que descanses en paz. Harás mucha falta por aquí con nosotros pero te recordaremos siempre con tanto cariño... QDEP".

Marlene Favela, quien tiene años perteneciendo a las filas de la actuación, también se unió a este grupo de famosos, recordando a la actriz con quien compartió créditos en la telenovela "Corazón Apasionado" (2012) de Telemundo, "No tengo palabras! Lo que me consuela es que no me quedé con ganas de decirte nada!!! Vuela alto mi amada #susanadosamantes".

Por su parte, desde España, el actor Sebastián Rulli, quien también coincidió en los foros de televisión con Susana Dosamantes, compartió una foto junto a la actriz y Angelique Boyer cuando compartieron créditos en "Tres Veces Ana" (2016) y así la homenajeó: "Descansa en paz querida Susana!! Fue un placer conocerte y compartir contigo tan hermosos momentos!! Vuela alto y disfruta de todo lo hermoso que dejaste en nosotros y el amor que has generado en tantos corazones".

Gaby Spanic y famosos que se unen al dolor de Paulina Rubio. Foto: Historias de Instagram Sebastián Rulli

La cantante Lucero también se unió al dolor de su colega, la cantante y actriz Paulina Rubio y su familia, tras despedir a Susana Dosamantes con un hermoso mensaje que se lee: "Susana Dosamantes, se te va a extrañar tanto... Enorme actriz, maravillosa, fantástica madre e hija, guapa... entre tantos atributos más. Mi más sentido pésame de todo corazón mi querida @PaulinaRubio, para tu hermano, familiares y amigos. Luz siempre. Vuela alto bellísima mujer".

Y por último su colega (de su época) Lucía Méndez, trajo el pasado al presente con una foto de cuando ambas eran jóvenes y brillaban con más frecuencia en el mundo de los melodramas y el espectáculo. "@sdosamantesof, amiga querida, me duele mucho tu partida, tan inesperada. Gran mujer, artista, madre, sé que debes estar en un lugar maravilloso con Dios. Vuela alto Susana, te lo mereces... Mi más sentido pésame a @paulinarubio y a toda su familia"...

Todas la condolencias están resumidas en una publicación del periodista Chema Cortés

