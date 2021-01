Gaby Spanic se defiende tras critica por abusar de los filtros

Muchos saben que Gaby Spanic es una mujer hermosa por naturaleza, y un ejemplo de ello es en su papel de Paulina Matinez y Paola Montaner de Bracho, en la telenovela de Televisa “La Usurpadora”, donde al lado de Fernando Colunga dio un éxito nunca antes visto.

En la actualidad se especula que Gaby Spanic, se hizo algo en la cara y que su físico ya no esta igual al que apareció en la famosa telenovela, y es duramente señalada por abusar de los filtros, y en una entrevista para el programa Hoy se defiende de las duras críticas a través de sus redes sociales.

“Todas usamos filtros, todas todas tienen sus trucos del maquillaje, usan filtros, que se yo pero no es por nada, vean la cara grita al fondo un caballero que la acompaña en el video, aquí no hay filtros dice la actriz mientras se toca el rostro, o sea, mi piel siempre ha sido linda, por que me la cuido, llegue a la hora que llegue, me paso mi tratamiento”, fueron las palabras con las que Gaby Spanic se defendió ante los duros comentarios que le dejaron en su post.

Gaby Spanic es acusada por abusar de los filtros. Instagram Gaby Spanic

Lee también: Impacta Gaby Spanic al presumir nueva figura, bajó 13 kilos

Los malos comentarios llegaron luego de que Gaby Spanic compartiera una imagen a través de su cuenta oficial de Instagram, misma que siempre ha usado para dar a conocer proyectos y cosas de su vida con sus más de un millón de seguidores.

“Eres hermosa, bella , no uses tantos filtros”, “No necesita tanto filtro bella mujer”, “Jaja la foto más arreglada”, “Un filtro más y purifica el agua”, fueron algunos de los desagradables mensajes que la actriz de Soy tu dueña, recibió por parte de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que el cambio físico que la actriz ha dado ante las cámaras ha sido radical, ya que se especula que fue por el mismo motivo por el cual perdió oportunidades de trabajo por lucir acabada, y en una entrevista para People en Español comento lo siguiente.

Lee también: ¡Wow! Con mini cintura, ella es la gemela de Gaby Spanic

“Los maquilladores dicen que tengo una de las mejores pieles del espectáculo. No es que me haya operado como dicen por ahí. Me dan mucha risa algunos envidiosos que dicen que Gaby es bonita porque es operada. No. Es natural total”, dijo la coprotagonista de la telenovela Yo soy tu dueña.

La actriz dejó en claro que las acusaciones de la gente le dan risa por que la siguen comparando con su protagónico en la telenovela “La Usurpadora”, donde solo tenía 24 años cuando se dio a conocer la trama.