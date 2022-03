Gaby Spanic revela que junto a su hijo Gabriel de Jesús le quisieron quitar la vida

Luego de su éxito como Fedora Montelongo en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021), la actriz Gaby Spanic ha revelado que en más de una ocasión ha sido víctima de personas que le han querido quitar la vida, pero no sólo a ella, pues la venezolana de 48 años, ha dicho que su hijo Gabriel de Jesús también ha sido involucrado en estas situaciones tan turbias.

En una reciente entrevista para el programa "Despierta América" de Univisión, Gaby Spanic dijo con lágrimas en los ojos, como hay gente que se ha ensañado en hacerle daño a tal grado de envenenarla junto a su hijo cuando él apenas tenía dos años de edad.

"Hay muchas Gabrielas en el mundo que han pasado por esto, que han sido perseguidas, que muchas cosas han quedado impunes, pero bueno, aquí estamos" contó la también cantante.

Ese episodio amargo de su vida ha sido traumático para ella y debido a que le ha costado mucho superarlo, dijo que todo lo contará en su nuevo libro biográfico "La Verdadera Usurpadora", el cual, forma parte de una colección de publicaciones de la propia Gaby Spanic.

La protagonista y villana de telenovelas, dijo en la charla que han sido diversas controversias a las que se ha enfrentado luego de tantos hechos que le han querido arrancar la felicidad y la paz, pero también serán relatadas en su más reciente proyecto biográfico.

"Han dicho tantas cosas de mí que son tan falsas, ¿sabes? Ahora cuento mi historia de vida de una manera literaria, en primera persona, con pruebas contundentes, mis experiencias con Dios, que yo digo: 'Aquí no hay nada peor de lo que se haya dicho de mí y aquí está una Gabriela renovada, plena, agradecida con Dios con la vida".

Y es que, según contó en dicha charla, la ex reina de belleza venezolana hablará de los momentos más difíciles en su vida; incluso, de cuando intentó quitarse la vida ella misma; así como de la vez que quisieron asesinarla junto a su hijo pequeño.

“Cuando nos envenenaron y yo veía a mi hijo chiquitico de dos años envenenado también, y yo inflada como un globo: y yo tenía que irme a trabajar", reveló Gaby Spanic que pronto se le verá de nuevo en los melodramas como "Corazón Guerrero" el próximo 28 de marzo por el Canal de las Estrellas.

Pues reveló que su propia asistente de nombre Marcia Celeste Fernández fue quien le suministraba veneno mientras ella grababa una telenovela en la Ciudad de México, pero no sólo eso, pues estuvo a punto de pisar la cárcel y pasó de ser víctima a victimaria, debido a esta mujer.

Así mismo, la recordada actriz de "La Usurpadora" (1998), dijo que lo que les hicieron fue muy fuerte y se rían de ella de tantas cosas sobre su vida: "Me amenazaron, se reían, apresaron a los trabajadores frente a mi casa, querían que saliera y encerrarme en la cárcel".

Entre tanto, en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram, la venezolana ha revelado que plasmar su historia de vida a través de la escritura, ha sido lo que la ha ayudado a salir adelante y ha aprendido a descubrir cosas que no conocía de ella misma.

"Soy una mujer disléxica, escribir me ha ayudado a expresar mis sentimientos. Cuando era una niña, hacía poesía mientras yo vivía las peores situaciones de mi vida. Utilizaba la escritura para desahogarme y reflexionar. El libro 'Enigmas & Reflexiones' nació del deseo de contar mi historia sin la opinión de otras personas; también creo que con mi historia de vida puedo ayudar a otras personas a vencer las dificultades".

"En mi libro, yo comparto todas las herramientas que he utilizado para seguir adelante y convertirme en la mujer que soy hoy. A lo largo de mi trayectoria he aprendido muchísimo... Conocí mi fuerza interior y el poder sobre natural de la fe".

Ahora, habrá que esperar a que publique su nuevo material para seguir conociendo de la vida de la actriz; mismo que se puede adquirir en línea a través de conocida app de venta en línea.

