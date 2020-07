Gaby Spanic recrea escena de Paola Bracho de La Usurpadora en TikTok

Gaby Spanic, quien ganó fama internacional al participar en la exitosa telenovela La Usurpadora recientemente debutó en TikTok. La actriz de origen venezolano se unió a la lista de famosos que han probado suerte en está aplicación y que muestran un talento más con divertidos videos. Spanic no quiso ser la excepción y recreó una escena de la telenovela La Usurpadora en donde la dio vida a la ambiciosa y malvada Paola Bracho.

“Mis ángeles bellos ya estamos en TikTok, pueden seguirme en: GabrielaSpanicTV”, escribió la actriz en una publicación en Instagram, la cual acompañó con un video en donde personifica a Paola Bracho. "Pero si quieres guerra, vamos a ver quién la gana, si tu o yo" , fue una de las frases que inmortalizó con su actuación de la gemela malvada en La Usurpadora.

Fue el pasado 5 de julio que Gaby quiso probar suerte con la aplicación del momento, que chicos y grandes no se pueden resistir a tener. Vestida de rojo, como normalmente se vestía Paola Bracho, Gaby sorprendió en Tik Tok. Sin embargo, no fue todo, ya que Gaby impresionó a sus fans brasileños, pues no solo publicó videos en español si no que también en portugués.

"Te amo", "Gaby, saludos desde Brasil", "La mejor telenovela, todavía la pasan en Brasil", "Todo Brasil te ama" y "Voy a utilizar esa frase para mi vida diaria", fueron algunas de los comentarios en la red social.

Tras ganar fama mundial con La Usurpadora, novela que se estrenó en 1998, Gaby Spanic, se alejó de las telenovelas por varios años, su última aparición en la pantalla chica fue en el 2014 con la telenovela Siempre tuya Acapulco en donde le dio vida al personaje Fernanda Montenegro, además que en el 2019 formó parte del reality show '¿Quién es la máscara?'.

En 1997, Gaby Spanic sostuvo una relación con el también actor, Miguel de León, protagonista de otra famosa telenovela Carita de Ángel, sin embargo, su matrimonio acabó años después. Posteriormente, en el 2002, la venezonala se enamoró del actor José Ángel Llama, durante la telenovela La Venganza.

Actualmente Gaby Spanic goza de la soltería y sigue disfrutando del éxito de La Usurpadora. Durante una entrevista a People en Español, la actriz María Solares, quien le dio vida a Lissete Bracho en la telenovela, señaló que hace un par de años se reencontró con la actriz venezonala, durante una obra que llegó a la ciudad donde vivía. La joven aprovechó para tomarse la foto del recuerdo y compartirla después en su cuenta de Instagram.Con esta imagen, Solares invita a Spanic a que participe en una mini serie titulada “Yo soy Lisette Bracho”, la cual produce junto a un grupo de amigos.

