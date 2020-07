Gaby Spanic, la sensual actriz de 'La Usurpadora' exhibe cuerpazo en Acapulco

Hace unas semanas fue captada en el puerto Acapulco, México la actriz Gaby Spanic, quien protagonizara y dejara huella tras su éxito en La Usurpadora -recordado melodrama de Televisa- que rompió miles de fronteras, haciendo que Spanic alcanzara la internacionalización como estrella de la TV.

Luego de pasar unos meses ante el obligado encierro en su casa, Gaby se dio un tiempo para viajar a México, el país que la catapultó al éxito, y visitó el glorioso puerto de a franja del Pacífico, en donde se le vio luciendo ¡una radiante figura!

Lee también: Así luce Natalia Esperón tras años de éxitos y complicaciones de una cirugía estética

La belleza física y el cuerpazo que Spanic luce a sus 46 años son innegables, pues la actriz no ha parado de cautivar a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en la que regala miles de momentos y looks de forma desmedida.

A más de 20 años de su transmisión original, Spanic se sigue manteniendo en el gusto del públio, pues ha continuado con su carrera artística en múltiples producciones en México y en el extanjero.

"Hola buenas noches mis Ángeles! Aquí disfrutando en Acapulco! Con mi adorado bebé! Gracias a ti mi fotógrafo bello Alex @eldelagorravinotinto Por la foto! Total!! Los amo a tiempo!!", fue la descripción de una de las publicaciones que la actriz compartió.

En otra de sus imágnes compartidas en la que luce sensual figura, la actriz escribió una frase del afamado escritor Oscar Wilde:

"Cada uno da lo que tiene en el corazón, y cada uno recibe con el corazón que tiene. #OscarWilde".

La actriz reposteó una descripción de lo que fue para el fotógrafo de nombre Alex Padrón, haberla conocido y trabajar con ella.

"Te amo a tiempo mi Alex!! Forever!! #Repost @eldelagorravinotinto (@get_repost) Foto #Paparazzi con #HuaweiP30Pro a mi @gabyspanictv recordando cuando la conocí!!

Así fué nuestra historia:

La conocí hace poco más de 2 años en unos de los hermosos paraisos de #Mexico #Acapulco, me contrataron para hacer una campaña de ropa, llegamos a nuestra locación, una mansión increible...Yo ansioso, sudaba más de la cuenta y apenas apareció esa hermosura caribeña, zaz!! Comencé a sudar de más...Su voz, sus ojos verdes imponentes, melena catira (güera) que deslizaba su escultural cuerpo...

Imponía demasiado, aunque temblaba de nervios, me armé de valor para que no lo notara, comenzamos a trabajar y no lo podía creer, finalmente tenía posando frente a mi lente a una de las estrellas más importantes de america y mi país...

Pedía ver resultados de los disparos en el display de la cámara y aunque no es nada confiable lo que allí se ve y pocos fotografos lo muestran, no podía negarme...ella quería verlo y negarme sería una total y absoluta grosería, además después de haberse cumplido mi sueño, todo lo que ocurria en esa producción era para mi simplemente perfecto!!

De ahí en adelante, ella USURPÓ mi corazón, trabajar y disfrutar de su amistad es y será siempre una Bendición!! Total!! Te amo a tiempo!! (Como dice ella)".

Tal descripción deja ver la admiración de este fotógrafo por la estrella de televisión venezolana.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.