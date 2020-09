Gabriela Spanic y lo que jamás olvidará de Fernando Colunga tras La Usurpadora

Hace unos años y después de haber sido protgonista de la exitosa telenovela La Usurpadora grabada en 1998, Fernando Colunga abrió su corazón y compartío lo que pensaba de su colega, la venezolana Gabriela Spanic con quien tuvo la fortuna de protagonizar la novela.

Fernando Colunga y Gabriela Spanic dejaron su "alma" en La usurpadora, tal y como acostumbran al hacerlo con otros proyectos, sin embargo este melodrama los catapultó como unos de los mejores actores, además de que les dio fama internacional. Como antagónicas estuvieron Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarro y Dominika Paleta.

Después de 15 años de l grabación de La Usurpadora, la novela aún sigue causando curiosidad en millones de personas e icluso se han relizado varias versiones de este melodrama pero ninguno ha sido tan exitoso como el que protagonizaron Colunga y Spanic.Fue en el 2013 cuando el actor mexicano ofreció una entrevista a la periodista Cristina Saralegui en donde habló del exito de la novela.

Pero, para festejar sus 20 años de carrera artística, Saralegui compartió con el actor una entrevista a Gaby. "Fernnado Colunga, cuando oígo su nombre o digo ese nombre, se me remonta en la caabeza tantos recuerdos que han sido maravillosos en mi carrera y ha sido un placer de verdad, nunca jamás se me va ha olvidar que llegar a un país nuevo como lo es México, es muy importante cuando uno es extranjero en otro país te brinden el apoyo, una linda y desinterada forma, y eso para mi jamás se me va ha olvidar, aparte que hicimos la novela más exitosa en los últimos tiempos", dijo Gaby.

La actriz agradeció al actor todo el apoyo que le brindó cuando recién llegaba a México. "Gracias Colunga por haberme hecho sentir en México, a tu lado, como en casa, como tu hermana y de verdad te auguró el mejor de los éxitos", dijo la actriz.

Por su parte Fernando Colunga no se quedó callado ante las lindas palabras de la actriz y después de que la periodista le recordara que le había dado una mano a Gaby y que todavía se lo agradecía. "Lo que sucede es que yo siempre he pensado de esa forma, si a ti te sirven el pastel más delicioso de la vida y te lo comes solo a lo mejor te enfermas, y el día de mañana aunque no te enfermes, no tienes con quién platicar como te la pasaste, y si te gustó y si fue bueno, y nada de eso tienes. En cambio si tu lo repartes, si tu lo compartes, si tu abres a que la demás gente se pueda sentar en esa mesa y comerlo, pues a lo mejor resulta esto no, que después te digan, te acuerdas de aquel día que bien no la pasamos, linda mujer, obviamente", dijo el actor.

Otras de las actrices famosas con las que Fernando Colunga ha compartido escena han sido ; Adela Noriega, Thalía, Lucero, Silvia Navarro, Leticia Calderón, entre otras.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ