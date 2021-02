Gabriel Varela y su conflicto con Fernando Colunga

Cuando el actor y productor Gabriel Varela escucha el nombre de Fernando Colunga su semblante cambia y prefiere persignarse, pues es sabido que desde hace varios años tiene conflicto con el ‘Rey Midas de las Telenovelas’.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en su programa ‘El minuto que cambio mi destino’, del canal Imagen Entretenimiento, le preguntó a Gabriel Varela por qué tuvo problemas con el actor Fernando Colunga.

“Mira, Colunga, el señor Fernando Colunga creo que es uno de los profesionales más grandes que yo he conocido. Una de las personas más puntuales, exigentes, más profesionales con las que he trabajado casi toda mi vida, pero el pan más amargo de mi carrera fue ese”, dijo.

El actor y productor mencionó que nada le parecía, ya que él estaba produciendo una obra de teatro en los Estados Unidos que compró en España titulado ‘Manos quietas’, con un gran reparto entre los que destacaban Giselle Blondet, Lorena Rojas y Aylin Mujica, y Fernado Colunga quería que montara una escenografía como si estuviera en el teatro Insurgentes.

“Yo estaba en Miami, con tres cubanos que me ayudaban y no podía. De verdad me hizo la vida muy imposible porque me exigía cosas que yo no podía cumplirle. Me la pasé como nunca en mi vida me la había pasado con ningún otro actor, y mira que he trabajado con todos”, reveló Colunga.

El hijo de los actores Salvador Varela y la gran Gina Romand manifestó que por lo menos recibía 45 minutos diarios de quejas de Fernando Colunga, en los que destacaban sus críticas a la escenografía, la iluminación y críticas a su trabajo como productor.

“Hasta un día que le dije a mi papá: ‘ya no puedo más’, con Colunga era ‘qué mala la camioneta, qué malo el hotel, qué feo el teatro’. Si te vas de gira en Estados Unidos, sabes que vas en camionetas, en aviones guajoloteros, no puedes pretender llegar en ese plan”, comentó.

Sin embargo, Gabriel Varela tomó valor y le dijo a su padre Salvador Varela quien era su socio, que ya no podía, además de que estaba realizando a la par un programa en Univisión conocido como ‘Noche de perros’, pero Fernando Colunga le marcaba por teléfono para agobiarlo y amanazarlo.

Gabriel Varela confesó que ya no aguantó más a Fernando Colunga que se comportó como un divo, y un día ante sus quejas, el productor le dijo que ya no tenía paciencia para soportar los 45 minutos de atención, por lo que le dijo por teléfono que solo le daría cuatro palabras: ‘Manos quietas termina hoy’, y le colgó.

Hasta el día de hoy, Gabriel Varela no ha vuelto a ver a Fernando Colunga, y está consciente de que jamás volverían a trabajar juntos. Si lo ve, no creo que se saluden, a pesar de que él es una persona educada que siempre da la cara, y que además nunca le faltó al respeto y siempre le pagó con puntualidad, y muy bien pagado, además.