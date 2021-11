Gabriel Soto se rinde ante encantos de Irina Baeva, es más bella de lo que crees

Gabriel Soto y su prometida Irina Baeva siguen disfruntando de su amor por lo que el actor mexicano no dudó en dejar claro que es un hombre afortunado al tener a su lado a una mujer tan bella por lo que obviamente cae rendido ante sus encantos.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy de Televisa que el galán de telenovelas comentó lo emocionado que está por el próximo estreno de la telenovela Amor dividido en donde compartirá créditos con Eva Cedeño y en donde aprovechó para gritar a los cuatro vientos su amor por Irina Baeva luego de que está protagonizara la portada de una revista vestida de novia.

Y aunque Gabriel Soto reconoció que la actriz rusa luce hermosisíma en dicha sesión fotográfica aseguró que en persona es mucho más bella de lo que todos creen. “Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos y bueno, imagínate ya verla vestida de novia ya en físico, se me va a caer más la baba”, dijo en entrevista para el matutino.

Lee también: Cynthia Rodríguez deleita con pronunciada abertura en vestido beige y dorado

Gabriel Soto expresó que luego de ver vestida de novia a Irina Baeva espera con ancias el día que su prometida se vista de blanco para su propia boda y le de el sí en el altar. Cabe mencionar que los famosos pospusieron su boda para el próximo año debido a los proyectos profesionales que tienen en puerta.

Recientemente los famosos ganaron la demanda que interpusieron en contra de la conductora peruana, Laura Bozzo por daño moral, quien en una reciente entrevista manifestó que no les pagaría ningún peso a los actores de Televisa para reparar el daño que les causó.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, sobre lo que yo consideraba, que a mi ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas. Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, y debo decirlo, soy fan de Geraldine, y muchas mujeres como yo comparten mi sentimiento. Espero que (Gabriel e Irina) sean muy felices, que Dios los bendiga”, expresó en una reciente entrevista la presentadora a la revista TVyNovelas.

Síguenos en