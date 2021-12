Gabriel Soto reacciona a nueva relación sentimental de Geraldine Bazán

Luego que trascendiera la nueva relación sentimental de Geraldine Bazán tras un tiempo considerable de su divorcio de Gabriel Soto, el actor reaccionó al romance de su ex y se manifestó durante una entrevista que brindó a los medios de comunicación.

Aunque están separados desde hace algunos años, Gabriel Soto fue abordado para conocer su opinión sobre la nueva relación sentimental su ex esposa con, aparentemente, un empresario, y sin tratar de evadir la pregunta, respondió ante los micrófonos y las cámaras de TV.

Sin poder ocultar una risita nerviosa, el protagonista de “Soltero con hijas” dejó ver que tiene una buena comunicación con Geraldine Bazán aunque el tema de su nueva relación sentimental parece incomodarlo un poco.

Gabriel Soto habló sobre diversos temas y entre ellos se coló Geraldine Bazán y su nueva pareja sentimental, por lo que visiblemente nervioso contestó a su manera y contestó muy breve y conciso sobre qué le parece el romance de su ex.

“Pues bien, todo bien, eso se queda en casa y son cosas privadas”, comentó el actor y no quiso decir más al respecto, pues aunque no es un secreto que la actriz ha iniciado una nueva relación, todavía no lo ha hecho especial y, sobre todo, no ha presentado a su novio.

Pese a que la relación de Geraldine Bazán con un empresario no sería tan reciente pues desde hace unos meses se rumoró que había hecho un viaje a Estados Unidos con él, sin embargo, ella no ha hablado abiertamente sobre su romance.

Gabriel Soto, por su parte, no se refirió más sobre la nueva relación de su ex pero sí sostuvo que tienen una gran comunicación por el bien de sus hijas, por lo que se llevan cordialmente porque siempre tendrán un lazo que los unirá.

“Siempre ha existido una buena relación y ha existido respeto, siempre hemos tenido claro que mientras las niña estén bien, nuestras hijas estén bien, trabajar por el bienestar de ellas es lo más importante para nosotros”, mencionó.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto se separaron en 2017 después de mantener una relación sentimental por 10 años. Iniciaron su noviazgo en 2007 y en 2016 se casaron, pero rompieron un año después y en 2018 se concretó el divorcio tras una gran polémica que involucró a una tercera en discordia: Irina Baeva.

