Gabriel Soto llama vulgar a Laura Bozzo por ofender a Irina Baeva

Durante una entrevista a varios medios de comunicación Gabriel Soto defendió a su actual pareja, Irina Baeva, de los ataques que recibió de parte de la peruana, Laura Bozzo. Fue durante el programa El Gordo y la Flaca, que la creadora de la famosa frase Que pase el desgraciado, arremetió en contra de la actriz rusa, manifestando que "no era un ejemplo a seguir" .

Sin embargo, no fue todo, ya que la conductora de Laura en América, la culpó de haber destruido una familia y que incluso la denigraba como mujer, por lo que Gabriel Soto al ser abordado por los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre qué pensaba de las críticas de Laura Bozzo hacia su pareja.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, comentó Laura Bozzo.

Mientras que Gabriel Soto y después de que Irina Baeva fuera contundente con su mensaje, el histrón no se quedó callado, y de una manera respetuosa le contestó a la peruana, diciendo que era una tristeza que siendo mujer se expresara de una manera tan vulgar de otra mujer.

"Mira, Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si, es que te digo que si es una tristeza que hay mujer que se exprese con esa vulgaridad , y sobretodo en un tema que ni le conviene, más bien, ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos, así que se exprese de esa manera tan vulgar sobretodo de otra mujer también no, entonces, pues ahora si, hay que tomar las cosas de quien viene y como decímos, Pedro dice más de Juan que de Pedro", señaló Gabriel.

El actor dejó en claro que lo más importante es que sus hijas estén bien, y que no le interesa lo que la gente diga o hable, pues indicó que cuando la gente habla es señal de que va cabalgando.

"Zancho, señal que vamos cabalgando", señaló. Para fianlizar, Gabriel Soto exigió respeto y le pidió a las personas que no se metan en su vida.

"Hay que respetarnos como seres humanos, como personas, y no meterse en cosas, que si finalmente no les afecta, no les importa y no les incumbe, pues no se metan", expresó.