Gabriel Soto, ¿infiel a Irina Baeva? Revelan posible fecha

Tras haber cerrado el 2020 con uno de los peores escándalos en su vida, el actor Gabriel Soto, ha sido señalado como infiel a Irina Baeva, su actual pareja; pues luego haberse filtrado un vídeo íntimo del actor en el que mostraba toda su anatomía, la actriz aseguró que le daría todo su apoyo, lejos de molestarse con él.

Sin embargo, de acuerdo a algunos medios nacionales, salió a la luz que Irina Baeva advirtió que llegaría hasta el fondo para descubrir la verdad sobre la supuesta infidelidad de Gabriel Soto, tal y como lo hizo con la madre de sus dos hijas, Geraldine Bazán.

Por otro lado, el actor de telenovelas, reveló el pasado mes de diciembre, cuando salió a aclarar el tema de su vídeo y cómo es que se había filtrado en las redes sociales, que se trataba de un material muy viejo, por lo que no Gabriel Soto no tenía nada que temer, ni mucho menos por la infidelidad de Irina Baeva.

Situación que se especuló cuando la actriz de "El Dragón", hizo un viaje a la Ciudad de Nueva York el pasado mes de septiembre para tomar un curso y perfeccionar su Inglés, idioma que habla desde hace tiempo.

Aunque por otro lado, el periodista Armando Gallegos, reveló que Gabriel no engañó a Irina, pues él confirmó lo dicho por el protagonista de "Te acuerdas de mí" (2020-2021); pues presuntamente el material es del 2014, tiempo en el que Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazán.

Y de acuerdo a algunos medios, fue el pasado 8 de enero que el periodista dijo en entrevista con "El Gordo y la Flaca", programa de espectáculos de Telemundo, que a él se le había sido ofrecido ese material hace muchos años para difundirlo pero no lo aceptó.

"Pretendían vendérmelo para difundirlo en portada y páginas de la revista, a lo que me negué, aún cuando hubiera causado altas ventas de la publicación. Y la razón que me detuvo no fueron los mal agradecidos actores Gabriel Soto y Geraldine Bazán, sino sus hijas, que son las personas realmente afectadas por la mala decisión de su padre".

También se sabe que lejos de aceptarlo y lucrar con dicho material, lo que hizo fue tratar de avisarle a Gabriel y a su entonces esposa Geraldine Bazán, lo que podría pasar con él y no precisamente por ellos, sino por respeto a sus hijas.