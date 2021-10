Gabriel Soto impediría que su hija Elissa continúe en la actuación

Por tener unos padres talentosos, Elissa Marie Soto ha mostrado su habilidad para la actuación en dos proyectos pese a su corta edad, sin embargo, su carrera podría truncarse debido a que su padre, el actor Gabriel Soto, impediría que su hija continúe trabajando en otros proyectos televisivos.

Gabriel Soto, quien recientemente fue confirmado como protagonista de la telenovela “Allá te espero“, habló al respecto de por qué ya no quiere que su hija Elissa siga sus pasos en la actuación, por lo que “Si nos dejan” podría ser la última producción en la que se le vea en mucho tiempo.

De esta decisión, el actor señaló que Geraldine Bazán ya está enterada pues ambos ya lo hablaron y todo indica que su hija Elissa Marie Soto no continuaría en la actuación al menos por unos años, pues sostuvo que lo más importante en este momento es su educación.

En una entrevista que el protagonista de “Te acuerdas de mí” concedió a mezcal Entertainment confesó que ya no quiere que su hija siga trabajando en algunos proyectos de la televisión y tiene una razón muy específica y de peso para impedir que siga desarrollándose en este ámbito.

“Lo hemos platicado, su mamá (Geraldine Bazán), ella y yo, que la verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente se dio este proyecto. Dadas las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente mediante sus clases en línea, pero ahorita las cosas son distintas“, explicó Gabriel Soto en dicha entrevista.

Gabriel Soto agregó que esto era un acuerdo que tenían con su hija debido a que por las condiciones de las clases virtuales tenía tiempo para trabajar en algunas producciones, situación que ha cambiado ahora con el retorno presencial a las aulas, algo que no ocurrió durante 2020 y la mitad de 2021.

“Ya regresaron a las clases presenciales y la verdad que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación. Como yo le he dicho: ‘La actuación va a estar ahí siempre, pero la escuela la tienes que terminar, porque quiero que tengas tus estudios básicos, ¿no?’”, agregó el novio de Irina Baeva.

Aunque Elissa Marie Soto es aún muy joven, ya tiene a cuestas dos producciones como actriz pues debutó en la serie “100 días para enamorarnos” y también tiene una participación en la telenovela “Si nos dejan“, donde compartió créditos con Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala.

La hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán ha demostrado su talento en los dos proyectos en los que ha estado y el público mexicano podrá ver su trabajo a partir del 25 de octubre, cuando “Si nos dejan” se transmita por el Canal de las Estrellas.

