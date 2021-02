Gabriel Soto habla sobre su polémica boda con Irina Baeva

Después de dos años de relación con Irina Baeva, Gabriel Soto, decidió dar el siguiente paso al proponerle matrimonio a la actriz rusa, por lo que está noticia generó una gran polémica en las redes sociales, por lo que el actor de Televisa rompió el silencio y habló de la contoversia que ha generado su boda.

Luego de que le preguntaran para cuando será el evento más esperado en el medio, Gabriel Soto, respondió a las interrogantes que muchos de sus admiradores desean que se aclaren, y se sepa cuando será el gran día en que la modelo rusa y el ex de Geraldine Bazán unan sus vidas para siempre.

En una entrevista para la revista “People en Español”, Gabriel Soto contó los detalles sobre su polémica boda con Irina Baeva, pues aseguró a ciencia cierta que todavía no tienen unaa fecha específica para su enlace.

Lee también: Así se lució Gabriel Soto en Querida Enemiga con Ana Layevzka

“Todavía no tenemos una fecha más concreta ni nada así. Hay que esperar a ver cómo va desarrollándose el año por el tema de la pandemia”, dijo el galán de telenovelas de Televisa.

“Ver qué tanto se empiezan a abrir las fronteras, porque queremos que la familia de Irina venga desde Rusia para que esté con nosotros; entonces, ya todos los detalles más precisos se los iremos contando cuando los tengamos”, comentó el ex de Geraldine Bazán.

Gabriel Soto revela detalles de su boda con Irina Baeva. Instagram Gabriel Soto

Respecto a que si desean tener hijos próximamente, el actor de Televisa señaló que el tiempo lo dirá, pues no puede decir "de esta gua no beberé". "Bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara el destino, a ver qué pasa. Nunca puedo decir 'de esta agua no beberé'. Si el día de mañana Irina y yo decidimos tener un bebé, si es niño o niña me da exactamente lo mismo, mientras que tenga salud, todo está bien", comentó Gabriel Soto durante la entrevista.

El protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí también aprovechó el espacio para hablar de su personaje de Pedro en el melodrama. "Pedro es muy necio, siempre se está debatiendo entre lo que tiene que hacer y en lo que realmente su corazón le dicta hacer. Yo le diría lo que le dice Teo, que siga su corazón, que sea feliz y vaya en busca de lo que su corazón le dicta", señaló.

Recientemente Irina Baeva estuvo en una entrevista con Yordi Rosado, donde abrió su corazón y contó todo de su relación con el protagonista de “Soltero con Hijas”, dejó en claro que su familia está muy feliz por la boda y que si hay planes de que estén presentes en el día tan especial para los dos.

Desde que se dio a conocer la noticia de que Irina Baeva y Gabriel Soto, se habían comprometido en matrimonio, las redes sociales y los medios de comunicación han estado encima de ellos para conocer los detalles del proceso, por lo que hasta el momento no se sabe la fecha exacta.

Lee también: Gabriel Soto ¿engañó a Irina Baeva y Geraldine Bazán?

Los protagonistas de “Vino el amor” están muy contentos con su relación y se ven radiantes, luego de formalizar su relación se han posicionado como una de las parejas más sólidas en la farándula, así lo dejó en claro Irina Baeva, cuando aseguró que su amado tenía todo su apoyo y confianza luego del escándalo en el que se vio envuelto.

Gabriel Soto. Instagram Gabriel Soto

Recordemos que Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron su compromiso públicamente el 26 de enero de este año, pero fue desde el 25 de octubre del 2020 cuando decidieron dar el siguiente paso y hacerlo todo más formal, por que estaban esperando para dar a conocer la noticia a las dos familias.

Afortunadamente tanto la familia de Irina, como las hijas de Soto, tomaron muy bien la noticia y solo están esperando a que las cosas se estabilicen para poder fijar una fecha concreta para unir sus vidas en matrimonio.