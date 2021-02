Gabriel Soto ¿engañó a Irina Baeva y Geraldine Bazán?

Luego de que Irina Baeva abriera su corazón durante una entrevista con Yori Rosado, han surgido diversas especulaciones sobre que Gabriel Soto pudo haber engañado a la actriz rusa y a su ex Geraldine Bazán, esto debido a lo que la protagonista de Vino el Amor contó al conductor, productor y locutor mexicano, por lo que los usuarios de las redes sociales han sacaado sus conclusiones.

Irina Baeva comenzó contado que Gabriel Soto y ella se conocieron en la telenovela de Televisa, Vino el Amor, tiempo en el que se rumoró que ya estaban juntos, sin embargo, la actriz rusa dejó en claro que no hubo nada entre ellos más que solo buena química..

" Nosotros nos conocemos en Vino, y nos llevamos súper bien, como cualquier compañero de trabajo nos contabamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 24 /7, llevas once meses grabando la novela, pues si, te agarras la confianza, empezamos a trabajar en la obra de teatro que es aún más convivencia, no las pasamos increíble, nunca paso nada de nada", señaló lrina Baeva.

La modelo contó que la convivencia fue más constante con el protagonista de Soltero con Hijas debido a la obra de teatro, momento en el que Gabriel Soto ya estaba separado, por lo que después de eso, el dio el primer paso y le dijo que le gustaba, pero también había sido muy sincero con ella, pues, desde el primer día en que ellos comenzaron su relación, él le dijo que estaba separado y que su divorcio estaba en proceso.

"Y en el momento en que Gabriel, como es la persona que da el primer paso , me dice mira,este, hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que sepas, y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día uno, me lo dijo, yo me estoy separando, la situación en mi familia, está, así, así, yo me estoy separando, pero pues te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia", dijo la protagonista de Vino el amor.

Irina Baeva respondió my segura al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre si no dudó que Gabriel Soto le estuviera mintiendo con tal de ligarsela, por lo que Irina Baeva aseguró que ningún hombre le ha sido infiel porque se basa en la confianza." Sí, es más, era tanta mi inseguridad no se lo platiqué a nadie, claro que sí, pero sabes que es lo que pasa, yo no he tenido parejas que han sido infieles, porque yo, mis relaciones las baso en la confianza y si tu me dices me cuesta mucho trabajo al principio pero te creo y te creo al 100, es una decisión, yo elijo creerte o o elijo no creerte", confesó Irina Baeva para asegurar que ella creyó en las palabras de Gabriel Soto.

Las declaraciones de Irina Baeva causaron toda una controversia en las redes sociales, pues aunque muchos usuarios aseguran que la culpable no es exactamente ella, sino Gabriel Soto, porque él estaba casado, las críticas hacía la actriz rusa fueron por las supuestas burlas de ella hacía Geraldine Bazán en Instagram, pues ese fue su más grande error.

“ No manchen, ella tiene 28 años y Gabriel 45 años.... y en todo momento a la que hicieron pedazos fue a ella, si el carbón bien que tiene colmillo y él no lo atacaron por dejar a su familia, así haya sido por irse con otra?!?!? Deberás que el machismo se lleva en la sangre, tanto pelean por la igualdad y entre las mismas mujeres nos atacamos”, “ Que arda el cerro!! pero es la verdad. El que falló es el pelado. Ella no tenía un compromiso con la esposa de él”, “ Gabriel Soto es el más culpable en todo lo que sufrió Geraldin, sin embargo no nos olvidemos de las burlas, indirectas y todo el daño que causo Irina!!!”.

“Y queda al aire la duda y pregunta del porqué le mandaba indirectas en instragram a Geraldine, creo no fue sincera del todo”, “ El problema no es que te hayas enamorado, el problema es la manera de como te burlabas de Geraldine así que no te hagas la mustia y el tipo de Gabriel de galán no tiene nada”, “ Con razón ella tan bonita y la deslumbró el hombre más mentiroso e infiel verdad Soto? Ojala q ni se quede con ese viejo ella mérese algo mejor”, "Crucifican a esta mujer, pero y Gabriel? Así se le encuerara enfrente, no, es no! El del compromiso era Soto", pero en finson algunos de los comentarios en las redes sociales.