Gabriel Soto e Irina Baeva ratifican demanda contra Laura Bozzo

A finales de febrero de 2020, la conductora Laura Bozzo habló en una sección del programa El Gordo y la Flaca, llamada Laura Opina, sobre Irina Baeva con motivo de un comunicado que envió la actriz y modelo rusa con información de la cancelación sobre su conferencia llamada Arriba Eva, en la que Irina expondría el bullying que sufrió en las redes sociales tras ser señalada la tercera en discordia en la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, por lo cual Laura aprovechó en el pequeño espacio para dar su punto de vista acerca de la conferencia.

Por que la peruena se tomó la libertad de opinar que Irina es una mujer que no le inspira nada y su argumento estaba basado en qué podría aportar a la sociedad una mujer que destruyó un hogar y una familia, y en ese sentido expresó públicamente:

"¿Cuál es el motivo de inspiración?, ¿cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante?... ¿Cuál es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opinen las redes sociales... Muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tú; tú no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mí me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia", fue el argumento de Laura Bozzo.

Por su puesto, Irina no se quedó callada ante tal opinión. Fue abordada por la prensa en aeropuerto de la Ciudad de México, en donde dio a conocer su postura sobre los comentarios de la creadora de la frase Que pase el desgraciado y lo que pensaba por la cancelación de su proyecto.

"Realmente no tengo mucho más que agregar que lo que está dicho en el comunicado de prensa que subí a mis redes sociales, me imagino que ya todos lo han visto, realmente lo publiqué porque si, como bien lo dice mi comunicado, es lo que sentí al momento que se cambió mi ponencia, mi participación en el evento que se pactó desde hace mes un y medio. Fue como más que nada como frustración, tristeza y coraje, porque precisamente, como lo dije en el comunicado, es el miedo por el cual muchas mujeres nos callamos las cosas. Muchas veces entonces es preferible quedarse callado y no generar más polémica. Puedo entender a los organizadores, pero creo que la manera que se hizo no fue la correcta", señaló la actriz.

Durante la polémica generada hace unos meses en torno a las opiniones de la Dra. Honoris Causa por el Claustro Académico Universitario y el Centro Universitario Inglés en julio de 2019, el histrión Gabriel Soto también emitió su opinión al extenuante comentario de Bozzo.

"Mira, Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si, es que te digo que si es una tristeza que hay mujer que se exprese con esa vulgaridad, y sobretodo en un tema que ni le conviene, más bien, ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos, así que se exprese de esa manera tan vulgar sobretodo de otra mujer también no, entonces, pues ahora si, hay que tomar las cosas de quien viene y como decímos, Pedro dice más de Juan que de Pedro", señaló Gabriel.

Pero el asunto no paró ahí, pues hace un par de días, la pareja fue captada dirigiéndose hacia la Fiscalía General de la Ciudad de México donde ambos famosos ratificaron dicho documento en el que se manifiestan en contra de diversos señalamientos y expresiones que la presentadora de tv ha tenido constantemente hacia ellos; esto luego de interponer la demanda durante el pasado mes de marzo.

Por lo consiguiente Laura Bozzo tendrá que presentarse para hacer las aclaraciones pertinentes por lo dicho durante el programa de tv, "El Gordo y la Flaca" y lo dicho en su canal de YouTube.

Pues además de lo dicho contra Irina Baeva, Laura se atrevio a acusar -a través de la producción de Univisión- a Gabriel Soto diciendo que el actor no se hace cargo de sus hijas por pasar más tiempo con Irina.

En consecuencia, entre los cargos por lo que Bozzo fue demandada, figuran acoso, discriminación y amenazas. Por lo que la también llamada "Señorita Laura", no tiene derecho a expresarse sobre la vida de ninguno de los dos famosos y ni pensar en acercárseles.

Como prueba de la acusación de la pareja de famosos contra Laura Bozzo, presentaron todos los programas en los que la presentadora de tv peruana ha externado lo que piensa de ellos.

Entre otras cosas, este miércoles la ex conductora de "Laura en América" cumple 69 años y en su cuenta oficial de Instagram compartió un vídeo en el que algunos conductores del matutino "Hoy", incluyendo a su productora Magda Rodríguez, entraron de sorpresa al foro del programa "Laura sin censura" para cantarles las tradicionales "Mañanitas".

