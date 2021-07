Gabriel Soto dejó a Geraldine Bazán por Irina Baeva pero asegura que siempre la protegerá

Luego de que se destapara el romance que sostiene Geraldine Bazán con un hombre, el galán de novelas de Televisa, Gabriel Soto fue cuestionado sobre el rumor que circula respecto a que él le quitará la pensión y la casa donde vive su ex pareja con sus hijas, Elisa y Alexa Miranda, a lo que dijo que siempre las protegerá.

Ante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Gabriel Soto fue abordado por varios medios de comunicación, quienes no dudaron en cuestionar al histrión de 46 años sobre el rumor que circula fuertemente en las redes sociales, a lo que el ex de Geraldine Bazán y actual prometido de Irina Baeva, negó rotundamente dejarlas desamparadas.

“Para nada, es totalmente falso, siempre voy a ver por el bienestar de la mamá de mis hijas y por mis hijas también”, expresó el actor ante los cuestionamientos de la prensa a su llegada a México, después de disfrutar de unas merecidas vacaciones en Estados Unidos junto a la actriz rusa.

Y aunque en el pasado Geraldine Bazán y Gabriel Soto protagonizaron varias polémicas, precisamente cuando el protagonista de Te acuerdas de mí decidió cambiar a su pareja, con quien lleva más de 10 años de matrimonio, por Irina Baeva, en la actualidad ambos se mantienen al margen de la situación por el bienestar de sus hijas, por lo que él actor dio su opinión respecto a que su ex se de otra oportunidad en el amor, dejando en claro que siempre protegerá a sus hijas y la madre de estás.

“Me da muchísimo gusto, de verdad, siempre lo he dicho, mientras ella esté bien, mis hijas van a estar bien, y mientras yo esté bien, mis hijas van a estar bien, y lo más importante siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas, siempre las voy a proteger a ellas y a su mamá”, expresó Soto.

También el galán de Televisa fue cuestionado sobre si en algún momento de su vida anulará la boda religiosa con Geraldine Bazán, pues recordemos que el actor está a punto de casarse con Baeva: “Ahí todo en su momento ya veremos qué pasa”, dijo.

Para finalizar la entrevista, Gabriel Soto aprovechó para enviar un contundente mensaje a todos los usuarios de las redes sociales que lo llaman viejito y acabado, ante la juventud de Irina Baeva, quien solo tiene 28 años.

“Ya también tengo mis años, ya tengo mis añitos, 46, la verdad es que me siento muy bien para la edad que tengo, pero bueno, también es una realidad que ya no tengo 30 años, entonces hay que aceptar las cosas como son, pero para la edad que tengo me siento de maravilla, estoy saludable”, manifestó.

