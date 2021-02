Gabriel Soto cae rendido ante escotazo de Irina Baeva

Luego de que Irina Baeva robara reflectores en la 33a. edición de Premio Lo Nuestro, donde se encargó de presentar una de las categorías del evento, la modelo rusa no dudó en compartir una fotografía en sus redes sociales de uno de los elegantes vestidos que lució este día tan importante por lo que su prometido, Gabriel Soto, cayó rendido a sus pies.

Fue a través de su Instagram que la protagonista de Vino el amor presumió su espectacular figura en un de los atuendos que utilizó para la premiación, aprovechando su estancia en Miami, la modelo deleitó no solo la pupila de Gabriel Soto sino también la de los transeúntes, pues en plena calle modeló un elegante vestido negro con una abertura en una de sus piernas y un promunciado escote con el que hizo babear al galán de Televisa.

Y es que aparte de enseñar pierna, la prometida de Gabriel Soto dejó poco a la imaginación con pronunciado escote en la parte de frente del vestido. La actriz impresionó a Gabriel Soto tras compartir un video en el que modela el vestido con el que demostró que goza de una inigualable belleza.

Lee también: Irina Baeva, la villana más malvada y ambiciosa de Soltero con Hijas

“About last night. @premiolonuestro @philippplein @philipppleinofficial @jackbedirian [song - SZA - Good Days], escribió Irina Baeva, con respecto a su publicación con la que enamoró aún más a Gabriel Soto con sus encantos, por lo que el actor no se pudo resistir ante tanta belleza y escribió "My beautiful bae" (Mi hermosa nena).

Aparte del comentario del protagonista de la novela Te acuerdas de mí, Irina Baeva recibió un sinfín de comentarios halagadores, entre los que destacan el de la actriz Renata Notni. “Te veías preciosa con ambos vestidos pero me encantó este”, “¡Eras la más bella de la noche! Simplemente impresionante”, “Qué hermosa siempre”, “Muy bella mi muñequita Rusa “, fueron algunos de los miles de comentarios de sus más de tres millones de seguidores de Irina Baeva.

Cabe resaltar que es el primer evento público en el que aparecen Gabriel Soto e Irina Baeva juntos luego de que hace unas semanas anunciaran que llegaran al altar este 2021, tras varios años de estar juntos. Fue a través de Instagram que los famosos actores confirmaron el siguiente paso a dar luego de compartir diversas experiencias.

"Lee también: Muchacha Italiana Viene a Casarse, primer novela de Irina Baeva

Irina Baeva enamora a Gabriel Soto con vestido de gala. Instagram Irina Baeva

Fue en el 2019 cuando Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron a los cuatro vientos que mantenían una relación y desde entonces no han dudado en presumir que están más unidos que nunca.