¡Furiosa! Aracely Arámbula con la prensa de Los Ángeles por captar a uno de sus hijos

Tras su reciente gira por Estados Unidos por su actuación protagónica de la obra "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", la actriz Aracely Arámbula vio interrumpida su satisfacción de tanto éxito, luego de ser intimidada por un reportero de la prensa de Los Ángeles, con quien reaccionó ¡furiosa!

Recientemente, la actriz había hecho un live para informar sobre las ciudades en las que se estaría presentando con su actual gira de teatro. No obstante, la prensa de Los Ángeles, se abarrotó a las afueras de uno de éstos y acusaron a Aracely Arámbula de haber golpeado a una reportera.

Y de haber sido así, todo parece indicar que la también protagonista de telenovelas, se molestó por haber abierto la puerta de su camioneta y lograr captar a uno de los hijos que tuvo con el cantante Luis Miguel y a quienes cuida totalmente de cámaras y reflectores.

Lee también: Marjorie de Sousa contribuye a campaña contra cáncer y entregan llaves de Miami

En los videos que ya circulan en redes sociales y en los que se escucha directamente la acusación de la prensa hacia Aracely algunos reporteros han levantado la voz: "¿Por qué golpeaste a una reportera?", "¿Por qué no quieres hablar con los medios, Aracely?", "¡Da la cara, mujer!" o "Ella nos graba, supuestamente"; no obstante, no hicieron que la también cantante bajara el vidrio de su vehículo para hablar con ellos.

Y es que todo parece indicar que fue un o una reporter@, el que se atrevió a abrir la puerta de la camioneta para tener acceso a platicar con ella, pero entre gritos y enojos, sólo se alcanza a escuchar a Aracely -quien ha reaccionado furiosa-, diciendo: "¡Ciérrale, ciérrale!, ¡No puedes hacer eso!" con la voz enronquecida, mientras que una voz masculina que parece ser del chofer, dice: "¿Qué te pasa?".

Lee también: Aracely Arámbula saca del baúl de los recuerdos una foto con Mauricio Ochmann; causa revuelo

Acto seguido, logran cerrar la puerta y la camioneta huye de la prensa. Al momento, Aracely Arámbula no se ha pronunciado al respecto ni hecho declaraciones ni se sabe quién fue la persona que abrió la puerta de su vehículo. Pero es un hecho que la protagonista de telenovelas como "La Doña" de Telemundo, reaccione de esa manera, siempre que se quiere infringir en la privacidad de su familia.

Entre los medios presentes, se encontraba un corresponsal de "Despierta América", el programa del matutino de Univisión, que también compartió el vídeo y se lee en su publicación de Instagram: "@aracelyarambula huye de la prensa en Los Ángeles y evita que capten imágenes de su hijo. Todos los detalles el lunes en @despiertamerica".

Según informa el matutino de Univisión, el próximo lunes abundará más sobre los detalles de lo ocurrido el reciente fin de semana en Los Ángeles, California.

Síguenos en