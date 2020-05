Frida Sofía y lo que le EXIGE a Alejandra Guzmán para perdonarla

En pleito entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán parece no terminar. Fue Frida quien dio pie a está nueva polémica luego de responder que ya estaba harta de los ataques que recibía de los fans de su madre por lo que confesó que Alejandra Guzmán estaba rodeada de malas personas que se aprovechaban de ella, ya que le robaban y drogaban. Recientemente le exigió a Alejandra Guzmán una cosa para perdonarla.

“Alejandra toda una artista y leyenda, pero señores, hay tantas COSAS DETRÁS DE CÁMARAS... Gente aprovechada, que le roba, que la droga y le ponen la botella enfrente. Así que no me queda otra que contarles. Lo que pasé será su decisión", indicó Frida.

Razón por la que Alejandra Guzmán no dudó en salir a desmentir las acusaciones de Frida. La rockera utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que indicaba que ella manejaba su dinero y que era falso sobre lo que se especulaba del abuso o robo.

“Qué pena tener que aclarar esto en un momento donde la humanidad se encuentra preocupada por la salud mundial, los que me conoce saben que no soy de escribir esos mensajes (…) Soy una persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios en sobriedad y salud. Sobre Cinthia y Guillermo, mis managers, es totalmente falso lo que se especula de un abuso o robo. Yo manejo mi dinero, nadie me duerme, ni me da alcohol, ni drogas, con ellos es todo lo contrario, así de claro”, precisó.

Sin embargo, Alejandra Guzmán dejó en claro que ella es la que solventa los gastos de su hija. “A mi hija no le envío dinero, por favor no digan algo que no es verdad, tampoco vive en un departamento de ese precio, solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo, así como el carro en el que se mueve, ella se encarga de su comida y gastos personales”, indicó.

A este enfrentamiento se unió el cantante Enrique Guzmán, quien ofreció una entrevista teléfonica al programa Ventaneando en donde llamó pen...

"Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre (...) qué saque su talento, adelante y ya. Nada más abre la boca para decir pendejadas... y se las escucha mucha gente o le pagan dinero, a lo mejor es dinero lo que le están dando. Es una pendeja, la verdad. Lo que pasa es que es muy pendeja, la verdad y no es un insulto, es un reconocimiento a su mentalidad”, dijo.

Ante estás declaraciones Frida explotó y compartió una polémica fotografía en donde aparece ella de niña con un cigarro en la boca junto a su abuelo. Sin embargo, esto no fue todo, ya que la joven cantante ofreció una entrevista para el medio Multimedia 7 en donde indicó que ella esta abierta a una reconciliación con su madre y que incluso esperaría un abrazo sincero.

"Estoy bien dolida y me encantaría un abrazo honesto, me encantaría como dijo en el comunicado (…) que me dé un abrazo y que haya una reconciliación pero verdadera y quiero que la gente así como me conoce a mí, que conozca a Alejandra Guzmán -como madre- porque si no todo lo que yo haga no tiene credibilidad ni sentido, lo tienen que ver ustedes", comentó Frida Sofía.

Durante la entrevista Frida Sofía mostró el departamento donde vive y explicó cuando su madre se lo dio.

¡A través de una transmisión en vivo, Frida Sofía reafirmó la molestia que tiene con su madre Alejandra Guzmán y aprovechó para enseñar el departamento que la cantante le regaló! ������ #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/xCXRNmw87Q — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 1, 2020

“Me encantaría un abrazo de mi madre sincero, nada de comunicados, pero, ¿por qué no hacerlo público como lo hemos hecho tanto ella como yo? Porque ahora si no se vale ay sí ¿no? Ahora detrás de puertas, ¡no señores! Ahora sí neta hay que sentarnos y ustedes ven”, reiteró e invitó a Alejandra Guzmán a hacer ´pública su disculpa.

"La voy a amar siempre pero no sé, sería muy hipócrita decir la perdono porque hasta ahorita necesito una disculpa”, reiteró.