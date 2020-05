Frida Sofía y la indirecta a Alejandra Guzmán antes del 10 de mayo

Sin duda, Frida Sofía y Alejandra Guzmán, son unas de las más famosas que han generado mucho polémica con sus declaraciones en donde es evidente la pésima relación que tienen como madre e hija. Pese a que Guzmán aseguró que dejará este pleito y se enfocará en cosas positivas, su hija Frida parece no ceder y dejar atrás los enfrentamientos con su madre, ya que nuevamente le "tiró" una indirecta a su mamá.

Tras el reciente escándalo en donde Frida Sofía y Alejandra Guzmán fueron las principales protagonistas, la rockera trata de olvidar y enfocarse en cosas positivas, sin embargo, Frida no para y nuevamente, este fin de semana y como "regalo" del Día de las Madres le mandó un indirecta a través de Insatgram a la intérprete de Yo te esperaba.

Lee también: Ex de Karla Panini luchará para que hijas de Karla Luna vean a abuelos

Junto a una selfie, Frida acompañó la fotografía con un mensaje en inglés que dice “Prefiero morir de hambre que tragarme tus mentiras”. Y aunque no mencionó en lo absoluto a Alejandra Guzmán, sus seguidores asociaron que este mensaje iba dirigido a la rockera por lo que reprobaron su actitud.

“Quítate pues el apeido Guzmán para creerte porque madre solo hay una y yo a ti te conocí desde el vientre de tú madre soy su fan y te has pasado la verdad hablen a solas no hagan polvo que así no se ven”, “ Que corazón tan podrido tienes si tanto odias a tu mamá que con tanto amor te crió u que todo te lo dio”, “Si no quieres nada de tú mamá salte de ese departamento y regresa el carro.. demuestrale que puedes tu sola.. “, “ Ella sola apostado que no sabe a ser un huevo vives a costillas de tu madre. Pero lo sullo es llamar la atencion de eso viven jajaja”, fueron algunos de los comentarios en dicha red social.

Pese a que la publicación de Frida se llenó de comentarios, la joven cantante hizo caso omiso y en sus Instagram stories compartió algunas capturas de pantalla de mensajes de apoyo de sus fans.

Hace un par de semanas Frida y Alejandra vivieron un momento escándaloso luego de que la joven contará que su madre la invitaba a drogarse cuando aún era una niña, situación por la que la rockera utilizó su Instagram en donde compartió un comunicado y aclaró la situación.

La intérprete de Hacer el amor con otro indicó que ella no será el “bote de basura” de su hija, pero lo que más causó polémica fue cuando aseguró que Frida había agredido a su padre Pablo Moctezuma, y a la esposa de éste, Beatriz Pasquel.

“Yo me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó. Realmente sí necesitamos una terapia de un psicólogo”.

Pero para sorpresa de Alejandra Guzmán, Beatriz Pasquel, salió en defensa de la joven y aseguró que Frida jamás los ha golpeado por lo que dejó como mentirosa a la rockera.