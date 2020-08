Frida Sofía explota contra Magda Rodríguez, Ferka y Cristian Estrada

Luego de que Frida Sofía y María Fernanda Quiroz, actual novia de Cristian Estrada, se dieran un agarrón virtual, la hija de Alejandra Guzmán, explotó en contra de Magda Rodríguez, productora de Guerreros 2020, programa donde participan Ferka y el modelo.

Todo empezó luego que Ferka y Cristian Estrada confimaran en el programa Hoy que retomaron su relación tras haber terminado la semana pasada al darse a conocer audios donde él afirma que ama a otra. Al enterarse de que los participantes de Guerreros le daban una nueva oportunidad al amor, la hija de Alejandra Guzmán le posteó un contundente mensaje a Quiroz en su cuenta Instagram.

"Ferkis linda ¿y el amor propio? Acuérdate que no son chismes cuando hay pruebas. Dile al gato ese (Christian) que aquí lo esperamos y si quieres acompañarlo, a usted también doñita", escribió. Sin embargo Quiroz no se quedó callada y a través de sus historias de la misma red social le respondió a Frida, aunque no la nombró.

Frida pelea en redes. Foto historias Frida Sofía

"Cuando tengas el valor de decirme las cosas en la cara, es ahí donde serás mi enemiga oficial, mientras sólo eres mi fan".

Y ya encarreradas Frida le tomó la palabra y le contestó a la ex participante de La Isla.

"¿Así o más directo?. En la cara te lo digo igual, pero ¿a cuál cara primero? #doblemoral. Hay niveles, chancluda, báñate", escribió en la imagen que subió a sus historias de Instagram.

Frida y lo que le mandó decir a Magda. Foto historias Insatgram Frida Sofía

"No ofendas a los leones cuando está más claro que el agua lo gata que eres #sitdownbitch", posteó. Sin embargo, no fue todo, ya que la hija de Alejandra Guzmán evidenció algunos pantallazos en los que señaló "algunos trapitos sucios" de la productora de Hoy.

Frida dividió opiniones, hubo quienes la llamaron "ardida" y otros aplaudieron su valentía para contestarle a todo mundo: "Con tus comentarios solo se muestra lo ardilla que estás por un tipejo que es un trepador vividor sin un centavo. Que bajo caen las mujeres", " Hermosa me quedo con tu versión siempre hablando de frente", "Jajaja la gente críticandote pero te siguen, que coherencia dios mío saludos preciosa", son algunos de los comentarios.

Frida Sofía desató la polémica en 2019 al revelar el supuesto triángulo amoroso entre su ex pareja Estrada y su madre,"La Guzmán", mismo que le ha traído la fractura de la relación con su familia.

