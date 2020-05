Frida Sofía envía a Alejandra Guzmán: Preocúpate por tu reputación

Frida Sofía se olvidó por una semana del pleito que tiene con su madre Alejandra Guzmán, tiempo en el que estuvo ausente en sus redes sociales y alejada de los medios de comunicación. Tras estos días, la joven reapareció en su cuenta de Instagram en donde muchos aseguran le envió una indirecta a su madre, "Preocúpate por tu reputación".

La joven cantante compartió en dicha red social un mensaje de reflexión por lo que muchos de fans asociaron que iba dirígido a su madre Alejandra Guzmán. Frida Sofía publicó una imagen con una frase de Charles Chaplin. “Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que los otros piensan de ti. Y los que otros piensan de ti... no es tu problema” es el texto que aparece en la imagen del escritor.

En dicha publicación Frida Sofía también añadió “Si te queda, póntelo”, razón por la que sus fans asociaron que era una inderecta a La Reina de Corazones. Sin embargo, Frida no solo recibió cientos de mensajes de apoyo donde le pedían que perdonara a su madre, sino que también críticas y , pues muchos de estos le pidieron que dejara de ventilar su vida privada.

"No concibo la idea un pleito tan horrible entre madre e hija", "Ya dejen esos problemas, deben amarse", "Terminen esos conflictos que solo las hacen sufrir", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El pleito entre Frida Sofía y su madre comenzó cuando la primera reveló que su progenitora se metía con su novio Christian Estrada. La joven incluso abortó un bebé por la rabia de saber que supuestamente la habían engañado. Por su parte, Alejandra Guzmán siempre ha negado que haya tenido algo que ver con el joven.

"Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, y lo puedo jurar por Dios y lo puedo jurar por mí. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor también déjenme pasar tranquila mi cuarentena, y dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios", parte del comunicado de Alejadra Guzmán luego de que Frida señalara que la drogaba cuando era niña y que se había metido con su novio.