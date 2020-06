Frida Sofía de nuevo arremete contra Alejandra Guzmán

De nueva cuenta Frida Sofía vuelve a explotar en contra de su madre, Alejandra Guzmán, ahora la joven cantante le exigió a la rockera un obsequio que le dio su abuela paterna Estela.Fue a finales del mes de mayo, que la joven cantante reveló durante una transmisión en vivo en Instagram que Silvia Pinal le había obsequiado un piano, el cual estaba en México pero en ese momento no contó que su abuela paterna también le había regalo otro piano.

En su momento señaló que el piano que le había regalado la primera actriz aparte de tener un gran valor material también tenía un gran valor sentimental, pues lo habían tocado muchos músicos famosos, sin embargo, no hizo mención del piano que le había regalo su abuela paterna y del que también desconoce dónde está.

Sin embargo, unas declaraciones de Alejandra Guzmán revivieron la inquietud de Frida Sofía de saber de su piano. Fue en el 2019 cuando Guzmán también habló de los objetos que tenía de Frida en su hogar de la Ciudad de México en donde hizo mención del piano. “Este piano era de Agustín Lara y se lo dieron a Frida, entonces aquí se lo guardo. Se lo dio su abuela paterna doña Estela, que le encantan las antigüedades “, contó a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Y recientemente, Frida Sofía le reclamó a su madre sobre su piano "No sé cómo lo consiguió (...) Es básicamente una pieza de museo pero está en México y lo quiero de regreso. Es un piano muy viejo barroco, pulido a mano, una obra de arte", indicó.

Anteriormente Frida había dado a conocer sobre el piano que le había obsequiado su abuela materna, Silvia Pinal pero el mundo desconocía el regalo de su abuela paterna.

“Fue de cariño porque sí, ella toca el piano y lo toca muy lindo, pues yo podía hacerlo. Ese piano lo tenía yo para todos mis ensayos de comedias musicales. En este momento ya tengo otro piano para mis comedias musicales. Espero que le haya servido y que le siga sirviendo. Lo ha de tener ella, mira, yo ya no lo he visto, perdí totalmente el camino del piano. Yo me imagino que lo tiene ella, que lo necesita para tocar", señaló Silvia Pinal durante la entrevista.

El pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía inició cuando la joven acusó a su madre de relacionarse con su novio Christian por lo que comenzó a despotricar en contra de la intérprete de Eternamente Bella, asegurando en repetidas ocasiones que su madre la golpeaba y drogaba cuando era niña.

Alejandra utilizó su Instagram para aclarar la situación y desmintió lo que su hija decía. La situación empeoró cuando su abuelo Enrique Guzmán ofreció una entrevista al programa Ventaneando en donde señaló que Frida decía puras pen..... Por lo que Frida compartió una fotografía junto a su abueno con un cigarro en la boca. Posteriormente lo tachó de pervertido.